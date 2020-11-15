一名示威者的死亡激發白羅斯示威反彈 僅周日數百人被捕

11月15日星期天，白羅斯警察在首都明斯克大量聚集的遊行人群中進行逮捕，路透社引述人權組織“春天”的數字，稱當天全國範圍被逮捕者至少有504人。

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本次示威者除了繼續要求總統盧卡申科下台之外，還要求調查一名示威者的死因。這名男性死者年僅31歲，名叫羅曼-本達連科，路透社引述多位目擊者的敘述稱剛剛過去的周三，本達連科與多名便衣警察圍繞反對派陣營的裝飾飄帶起了爭執，便衣試圖把這些飄帶扯下。隨後受傷的本達連科被送往醫院，但傷情太重，不治身亡。白羅斯內政部否認與本達連科的死有任何關聯，表示其死亡是與民眾鬥毆導致的後果。

星期天，憤怒的示威者們在本達連科曾被逮捕的廣場聚集，防暴武警則全副武裝。路透社引述多家當地媒體的電視報道，稱有警察使用催淚瓦斯，香蕉彈，和暈眩彈等，還有警察衝進一些公寓大樓，搜查示威者；另有社交網絡上的一段視頻顯示，三名防暴武警帶走了一名看起來不省人事的男子。晚間，數百名示威者在死亡的本達連科生前的住址附近守夜，人權組織“春天”稱，星期天全國範圍至少有504人被逮捕。白羅斯官方暫時沒有公布逮捕人數。在立陶宛避難的反對派領袖媞卡諾夫斯卡婭在社交網絡上表達了對示威者們的支持。

法新社明斯克站則報道稱，星期天示威者們剛剛開始遊行，警察就開始對他們進行驅逐，在本次示威開始之前，明斯克大約15個地鐵站被關閉，移動通訊網絡出現中斷，另外法新社報道稱本達連科腦部受傷被送往醫院，第二天死在醫院，外界懷疑他在關押期間遭到毆打。

星期五，總統盧卡申科對本達連科之死表示痛心難過，並下令開展“公正的調查”。有關要求其放權下台的呼聲，盧卡申科並沒有離開的意思，而是表示將進行修憲改革，試圖平息民眾的不滿。法新社明斯克站報道稱，自從要求盧卡申科下台的示威爆發以來，至少4人死亡，數千人被抓，其中數十人譴責在關押期間遭到了暴力和折磨。