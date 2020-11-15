摩爾多瓦總統選舉:親歐洲的前總理桑杜暫領先

根據周日晚間摩爾多瓦官方計票數字，前總理（2019年6-11月任職）瑪雅-桑杜以52.09％的選票領先於現任總統伊戈爾-多頓。多頓目前的票數占已統計到的47.91％。

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夾在鐵心倒向歐盟的烏克蘭，和歐盟成員國羅馬尼亞之間，摩爾多瓦這個前蘇聯國家正在俄羅斯的注視之下。在本月早些時候的第一輪投票中，親歐洲的桑杜，這位48歲，曾供職世界銀行的中右翼政治家，贏出了意外。法新社數據顯示本輪投票率達到了52.7%，第一輪投票率則是43%。

周日截至發稿，摩爾多瓦計票單位已經統計了94.97％的選票，桑杜的優勢似乎已經坐穩，但她表示，相信國家的聲音會被聽到，並敦促她的同胞"冷靜地等待結果"。桑杜和對手多頓均指責本次投票出現不合規現象。

摩爾多瓦的一塊領土，現如今的“德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國”，目前由親俄勢力控制。現任總統多頓領導的摩爾多瓦多年來一直徘徊在歐洲和俄羅斯之間，本次桑杜如果勝選，將讓摩爾多瓦成為烏克蘭，白羅斯，吉爾吉斯斯坦等之後，又一個欲和俄羅斯保持距離的蘇聯影響下的國家。有關俄羅斯，45歲的現總統多頓表示，“要保持和平”，“我們必須與歐盟，與俄羅斯保持好的關係”，並在競選陣營當中主打“穩定”。這個全歐洲最貧困的國家之一擁有350萬居民，其中40%已選擇到國外工作生活，躲避貧窮（法新社數據）。