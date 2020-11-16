中國口罩假CE認證 法國進口商叫屈：馬賽法院一天審兩案

11月16日星期一，法國南部馬賽的刑事法院就今年的一件口罩案初步判定涉事的一名男子一年緩刑，外加4500歐元罰款，作為“欺詐與欺騙性商業行為”的懲罰。

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今年4月到7月之間，這名男子被認為從中國進口了一些口罩，並隨後把口罩轉賣給了羅訥河口地區的7個市鎮。他所轉售的這些中國口罩包裝上的確打着歐洲合格認證CE，但後來發現這些認證標識和發放認證的機構並無任何關係。此人在法庭上表示，他以其名下的會展公司（實則並未做會展類相關工作）KF Diffusion 從中國進口了這些口罩，而口罩的供應商本業是做發光二極管燈泡的。男子表示，“這些燈泡供應商一直跟我說，他們有口罩貨源，他們可以給我發口罩”。接到口罩之後，該男子與附近的市鎮政府進行接觸洽談，當時的法國地方政府缺乏口罩，願意採購。以特雷鎮（Trets）為例，該鎮政府就從此人手中購買了11500隻FFP1口罩，總價11952歐元。

經過調查，這批口罩的成本價一隻40生丁，卻賣到了不含稅一隻84生丁。在與市鎮政府的洽談郵件中，涉案男子出具了中國供貨商提供的歐洲合格認證CE，但檢驗之後發現這並非真正的歐洲合格認證。檢察官表示，“進口商有義務去辨認進口商品的合規性，之後才能拿去賣”。另外，法庭庭長表示，這名男子為了讓公司名字聽上去更具有說服力，進而把KF Diffusion的公司名稱改為了 KF Medical，還在商品包裝上打了綠色的十字圖像。庭長稱，美化之心可以理解，“但美化到一定程度，就變成了欺詐”。涉事的公司KF Diffusion方面則請求輕判，理由是受到了中國供貨商的欺騙，並表示，沒有專家的鑒定，很難判斷認證標識是不是真的。

與此同時，法院還在審理另外一件案子，這件案子當中，一家專業進口電子煙的公司沒能經得起從中國供應商那裡進口口罩的誘惑，賣出了66000隻口罩，但和上述案子一樣，這批口罩的認證同樣無效。此案當中，涉事的公司主管被判緩刑六個月，繳納3000歐元的罰款。主管叫屈表示，當進口產品上已經打上了認證標識，他斷然沒有想到還需要去辨別真偽。法庭將在明年1月11日做出最終判決。