德國《商報》：歐洲不能成為亞洲的局外人

就中國和14個亞太國家建立世界上最大規模的自由貿易圈簽署了協議，德國媒體立即發表了看法。

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N-TV電視台認為，新的亞太貿易協定“區域全面經濟夥伴關係協定”形式上並不引人注目。但它標誌着全球權力轉移的又一步。亞洲正在奪取美國的權力，而特朗普卻在打高爾夫球。這是非常具有象徵性的一幕。美國和歐洲不僅放棄了貿易份額，而且還要放棄對環境保護和人權的影響，因為這份新的亞太貿易協定創造了一個新的全球最大的自貿區，它約佔世界經濟總產值的1/3，但該協議不包括美國和歐洲，也沒有確定環境和人權標準。

《南德意志報》也指出：亞洲剛剛簽署的區域全面經濟夥伴關係協定不包括歐洲和美國。在德國和歐洲，人們進一步瞻望美國，不知道白宮房客的更替是否能正常進行。而就在這時，世界另一端出現了一項貿易協定。該協定可能使歐洲作為經濟共同體被邊緣化，並破壞美國及其最新的貿易政策。經過八年談判後，中國和14個亞太國家簽署了世界上最大的自貿協定。這就像是一場國際象棋遊戲，對手美國只考慮下一步棋。而對手中國則考慮到隨後的四到六步棋。為了限制中國的影響力，特朗普在世界貿易中，反而讓一個壓倒一切的競爭對手登上了舞台。這將很快迫使美國和歐洲改變對亞洲的看法。

《商報》表示：中國在行動，而全球則只是在觀看。但世界上最大自由貿易圈協議的簽署應該成為西方的警鐘。歐盟現在應集中精力與印度進行合作。歐洲絕不能成為亞洲的局外人。