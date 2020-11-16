拜登：若特朗普拒絕合作 美國新冠死亡人數恐繼續高漲 雙方須立刻開始協調

11月16日星期一，美國勝選候任的總統拜登警告，如果特朗普和其政府拒絕與民主黨團隊就白宮過渡問題進行合作，美國死於新冠病毒的人數恐繼續高漲。

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拜登表示，諸如就疫苗一旦問世，該如何準備發放和動員民眾接種等問題都需要雙方團隊合作溝通，“沒有這種過渡工作，可能會有更多的人死亡”；“如果等到明年1月20日（新總統就任）再開始做安排，抗擊疫情的工作就遲了一個月，甚至一個月半”。他強調，“現在是最關鍵的時刻，雙方必須立刻開始進行協調，如果不能立刻開始，那就儘快開始”。特朗普目前還沒有承認敗選，並聲稱將開啟第二任期。

與此同時，美國人在多個疫苗有望快速準備就緒，大規模為民眾抗擊疫情服務的消息中充滿希望，焦灼地等待。根據特朗普任命的美國民眾接種疫苗事務負責人斯拉維的說法，美國輝瑞與德國公司BioNTech，美國生物技術公司莫德納Moderna各自的疫苗有望在12月上半個月得到美國食品藥品管理局的批准，這將使得2千萬名美國人有望在12月下半月接種疫苗。此外明年年初美國還將寄希望於強生集團的疫苗報告，以及牛津大學和阿斯利康的疫苗報告。