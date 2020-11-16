歐洲永遠都需要美國？馬克龍反對：面對中美，必須戰略自主

在與法國期刊“Le Grand Continent”的訪談中，法國總統馬克龍談了歐洲與中國，歐洲與拜登勝選總統後的美國的關係走勢的看法。

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馬克龍表示，“只有在歐洲對自身嚴肅以待的時候，美國才會尊重歐洲這個盟友”。此前，德國國防部長在期刊“Politico”上發表了署名文章，標題為“歐洲永遠都需要美洲”，並呼籲強化跨大西洋關係。對此，馬克龍表達了另一種觀點：“我認為正相反，美國政府的變化更迭是一種和平冷靜的機遇，繼續讓盟國們在這期間理解，我們需要繼續打造屬於我們自己的自主性，就像美國打造屬於美國的自主，中國打造屬於中國的自主一樣”，“這是一場積極的戰鬥：讓歐洲在教育，衛生，數字和綠色領域，一流領先”。

馬克龍還談到，法國和美國雖然是歷史性的盟友，雙方都珍視自由，人權等，但“比如在平等上，法國和美國的偏好就不同”。他表示，法國不是美國，法國在社會民主，平等，文化等領域，和美國也有很大的不同。另外，法國擁有和美國不同的地理視角，因而在地緣政治上，與非洲，近東中東，俄羅斯等，和美國也不同，因此“說法國的國際政策是依賴美國，或者是由美國牽着往前走，這種說法是站不住腳的”。

有關中國，馬克龍表示，他的上述觀點也更加適用於和中國的關係，“我相信，歐洲戰略自主，或者歐洲主權是很強的”，“不依靠別人，是在當代國際關係當中發揮影響力的條件”。馬克龍評價中國的“帶路計畫”，稱“這是一個非常強大的地緣政治概念，這是事實，它見證了一個民族的生命力和它的靈魂”。他發問道，“以1989年為分界線，歐洲可以說已經解決了當時自身危機…包括面對野蠻，面對獨裁，歐洲這些戰鬥已經結束，那麼歐洲現當代為何而奮鬥？奮鬥領域很廣，挑戰覆蓋教育，衛生，數字，和綠色四大版塊，需要大規模投資…這是屬於我們自己的夢想…如果歐洲成功，將帶動全球，中美會被我們的計畫吸引，而這背後蘊含著的是與全世界和諧共存的理念”。