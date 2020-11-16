歐洲防疫的另類：瑞典驟然收緊防疫政策

雖然一直有下達防疫措施，但和歐洲大部分其他國家相比，瑞典人一直過的是一種相對寬鬆的生活。但11月16日，事態有所轉變：瑞典政府宣布，即將把公共場合聚會的人數上限，大幅下調至8人。

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之前，視情況而定，瑞典政府實行的公共場合聚會人數上限可以是50人或者是300人。本次新政宣布把這個上限下調到8個人，從11月24日開始執行。瑞典首相斯蒂凡-勒文表示，“這是史無前例的措施，也很具有侵入性，但是絕對必要的，它將幫助瑞典壓下不斷上漲的新冠病毒感染者人數”。勒文呼籲瑞典人“不要去健身房，不要去圖書館，不要聚餐，不要聚會，請把這些全部取消”！即便如此，由於可以避開限制的特殊情況仍然很多，餐廳喝酒吧繼續在高峰期迎接人們消費，最多每桌可以坐8個人。教育機構和商店等也繼續開放。另外，瑞典首相的上述呼籲，在私人生活圈子裡，也還僅限於“呼籲”和“建議”，並沒有成為有懲罰性質的“禁令”。首相呼籲人們道：“請各位盡一份責任”。現在，斯德哥爾摩和哥德堡的養老院探視被取消，每天22點之後也禁止人們購買酒精。

由於沒有要求民眾戴口罩，也沒有下達封城限足令，或者關閉商店，瑞典的非典型防疫政策和其感染與死亡弧線備受歐洲其他國家的關注。這個人口1030萬的北歐國家截至目前累計死於新冠的患者人數為6164人，總確診人數超過17萬7千人，近幾天以來情況有所惡化：上周五，日增確診人數逼近6000人，創造新高；單日新增死亡人數為42人。