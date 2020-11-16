美藥企Moderna宣布：新冠肺炎三期試驗疫苗有效性為94.5%

美國生物科技企業Moderna11月16日宣布，由該公司研發的新冠肺炎三期試驗疫苗mRNA-1273有效性為94.5%。計畫在未來幾周內向美國申請新冠疫苗的緊急使用權，同時也向其他全球監管機構提交新冠疫苗以獲得授權。該公司還表示，有望於2021年在全球生產5億至10億劑的新冠疫苗。

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就在一周前，輝瑞和BioNTech SE開發的類似疫苗在中期分析中顯示有效性達90%以上。該兩種疫苗均依賴於mRNA技術，而該技術從未被用於生產經過批準的疫苗。很快，該突破將使全球各地數百萬計的人免於疾病。

Moderna緊隨其後星期一通過推特發布聲明指，對來自30000多名美國志願者的數據進行初步分析顯示，Moderna的疫苗mRNA-1273實際上預防了所有由新冠病毒引起的有癥狀Covid-19病例。

據介紹，分析評估了30000名受試者中95例確診新冠病毒感染者，證明了疫苗的有效性為94.5%。這家公司還表示，沒有發現嚴重的安全問題，該疫苗總體上是安全的，且耐受性良好。其中，受試者的大多數不良反應都為輕度或中度，副作用主要包括注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛以及頭痛。

Moderna公司在報告中稱，其新冠疫苗的保質期更長，疫苗在冰箱溫度下可維持穩定30天；在-20°C下，可以儲存長達6個月。其計畫在未來幾周內向美國申請新冠疫苗的緊急使用權，同時也向其他全球監管機構提交新冠疫苗以獲得授權。

Moderna公司預計，於2021年在全球生產5億至10億劑的新冠疫苗。受上述試驗結果的利好，Moderna盤前漲逾13%。