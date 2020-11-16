譚德塞：克服病毒是恢復經濟最快手段，沒理由不行動起來

世衛組織總幹事對新冠疫苗好消息頻傳表示讚許，但強調還不是自滿得意的時候。

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11月16日星期一，世衛組織總幹事譚德塞在日內瓦對近期全球新冠疫苗研發好消息頻傳表示了讚賞，但提醒世人，現在還不是時候自滿得意。

譚德塞表示，“新冠病毒十分危險，可以攻擊人體所有的系統，那些允許病毒毫無限制自由傳播的國家，是在玩火”。譚德塞稱，“現如今有關疫苗的鼓舞人心的消息不斷傳來，我們還是要保持謹慎地樂觀，尤其是在疫苗接下來幾個月時間內到貨這個問題上，保持謹慎樂觀”。

同一天，美國公司莫德納Moderna宣布旗下疫苗有效性達到95%，這給疫情重創之下的歐洲帶來新的希望。譚德塞對“部分國家的新增陽性人數表示出極大的擔憂，尤其是歐洲和美洲國家，醫護人員已經竭盡全力”。他解釋道，“多個月以來，醫護工作者戰鬥在前線，精疲力竭。我們必須竭盡全力向他們提供保護，尤其是在病毒大肆擴張的時候，病人已經睡滿了醫院的病床”。譚德塞還指出，“在那些大力投入尋找感染病例，積極治療，隔離，調查集中爆發地，合理推行快速檢測的國家，新冠疫情造成的衝擊波干擾明顯要小很多”。他最後呼籲，“沒有任何理由不行動起來，快速行動，現在就果斷地行動起來吧”，“讓經濟快速恢復的最佳手段，就是克服病毒”。