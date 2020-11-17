到底要不要排除華為 何時做決定？特魯多不願給出明確決策時間

鑒於反對派要求加拿大政府給出明確時間表，確定何時才能敲定是否把華為排除在加拿大移動網絡建設之外，11月17日星期二，總理特魯多給出了回復，他表示“不希望給出一個明確的時間表”。

廣告 繼續瀏覽後續

當天，加拿大反對派的中堅力量保守黨宣布了一項動議，希望迫使自由黨政府在30天之內宣布有關華為和5G建設的決定。在一場記者會上，特魯多被問到了上述問題，他表示其政府“繼續信任加拿大安全部門和專家的意見”，並迴避掉了具體什麼時候做決定這個問題。他表示，“我們和盟友們一起合作，大規模地諮詢，而最終決策將會在我們的安全部門建議這個基礎之上做出”。

美國已經將華為排除在了美國本土5G鋪設之外，理由是華為具有間諜風險，或者有“破壞西方網絡的風險”。加拿大其他的盟友，例如英國，日本，澳大利亞和瑞典等，也相繼步美國後塵。加拿大保守黨領袖奧圖爾指責華為“已經竊取了現已破產的加拿大北電公司的技術”，奧圖爾還要求“現在揭露中國的網絡間諜行為，並予以回擊”。

雖然特魯多對具體決策時間沒有給出答覆，但諸多加拿大大型運營商例如貝爾(Bell)，羅渣士(Rogers)和研科(Telus)等均已紛紛表示將繞開華為，轉向其他例如芬蘭的諾基亞，瑞典的愛立信等，來幫助鋪設其5G網絡。