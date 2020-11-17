按桶還是按噸？聯合國制裁朝鮮卡在中俄計量單位上惹德國憤怒

由於中國和俄羅斯等堅持使用“噸”為單位來計算精鍊石油，且聯合國內部“桶”和“噸”的換算與計算妥協方案已經拖了3年仍不見顯著成效，聯合國對朝制裁11月17日星期二再次遇阻。

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2017年，聯合國安理會通過了對朝鮮制裁決議，確定以每年50萬桶精鍊石油為上限，來限制朝鮮進口該產品，以此迫使朝鮮停止其核武器和彈道導彈開發計畫。但中國和俄羅斯一直在提交給聯合國制裁委員會的報告當中，使用的是“噸”這個單位，而非“桶”，令換算和決議的通過產生了大量“並不難解決，卻變得愈發政治化”的問題。

今年也不例外，德國作為目前制裁委員會主席國，表示了極大不滿。德國駐聯合國大使豪斯根表在一場柏林要求舉行的安理會閉門會議之後，抱怨稱“截至目前，俄羅斯和中國仍然沒有開始使用‘桶’為單位來撰寫提交給制裁委員會的報告”，“尋求妥協的機制已經努力了3年，卻還沒有成效…現在的結果就是，聯合國沒辦法確定朝鮮是否進口了超過50萬桶的精鍊石油”。豪斯根譴責稱，這“無疑讓聯合國和制裁委員會負責朝鮮的小組喪失公信力”。他表示，“這應該不是一個難解決的問題，但很顯然，中俄雙方代表團都在政治利用這一問題”。截至目前，中俄代表團均沒有對此事置評。