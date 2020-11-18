世衛組織警告，疫苗來不及，新冠第二波疫情戰鬥必須“赤膊上陣”

11月18日星期三，就在全球疫苗研發好消息頻傳之際，世界衛生組織給寄希望於疫苗，結束病毒大流行的人們澆了一盆冷水。

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世衛組織突發衛生事件規畫執行主任麥克-萊恩表示，“與病毒作戰，必須在沒有拿到疫苗期間繼續戰鬥”，“至少四個月到六個月當中，我們都無法指望有足夠的疫苗接種，來達到一個足夠高的防疫水平”。

萊恩博士是在一場社交網絡上的問答環節做出的上述表態。他強調，“不應該把疫苗看作是一種魔法”，“很多國家都被捲入這一波疫情，它們將渡過這一波疫情，繼續在沒有疫苗的情況下，與之作戰”。世衛組織總幹事譚德塞也在讚賞全球疫苗研發佳訊頻傳之際，呼籲人們警惕，不要掉以輕心。