歐盟擔心法國意大利債務在疫情後繼續遷延

11月18日星期三，歐委會在一份報告當中指出，原定扶持國家經濟走出新冠疫情危機的財政政策，有跡象在法國和意大利等成員國持久化下去，這可能會讓這些國家的赤字在疫情結束之後繼續遷延。

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今年3月歐盟暫停了財政預算考核標準，鼓勵成員國先抓緊挽救各自經濟。這一決定得到了歐洲央行的支持，歐洲央行還為各成員國提供比市場更優厚的貸款項目，甚至推出負利率。歐委會目前依舊支持這一暫時寬鬆的方針，但在這份報告當中，呼籲警惕成員國緊盯中期債務，“法國，意大利，立陶宛和斯洛伐克的經濟重振計畫有跡象長期化，而且似乎沒有其他彌補性的財政預算出台”。歐委會呼籲上述國家，“在疫情和經濟狀況允許的時候，重新遵守正常的預算框架”。

具體而言，歐委會着重提到了法國醫院工作人員漲工資，企業生產賦稅下降；意大利的賦稅信貸對個人稅戶進行延長，對遭受經濟重創的地區實行社會賦稅減免等現象。歐委會提醒稱，上述這些政策，顯然並非短期政策，而且意大利的減稅政策明顯是要至少延續到2023年，因此呼籲這些國家尋找新的財政來源，防止赤字過於偏離正常軌道，防止產生長期壓力。對此，法國經濟部一名發言人表示，法國將財政新來源的希望，主要寄託在走出疫情之後的經濟新增長，以及結構性改革上。

目前來看，歐元區國家的平均公共負債佔據GDP的比例是8.6%，法國今年預期達到10.2%，意大利則是10.5%，兩者都高出歐元區的平均值。法國和意大利政府承諾，明年把這個比例壓到6.7%和7%。去年，歐盟就點名要求法國和意大利政府注意公債問題，認為包括法意在內的8個國家“沒能儘力達標”。歐委會在11月月初發布了一組數據，稱由於新冠疫情對歐元區造成嚴重傷害，區域生產總值今年預期驟降7.8%，這是歐元區成立以來的首次，而由於疫情二度來襲，明年的經濟升溫預期不到4.2%。