德BioNTech宣布其新冠疫苗有效期至少一年，已着手研發無需超低溫保存的二代疫苗

與美國輝瑞合作的德國公司BioNTech宣布研發出有效性高達95%的新冠疫苗。其創始人兼首席執行官，土耳其裔科研專家烏戈-薩因（Ugur Sahin）11月19日表示，這款疫苗的有效期至少是1年，同時宣布公司已在着手研發二代疫苗，有望無需-70攝氏度的保存條件。

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薩因表示，公司將在本周五向美國食品藥品管理局（FDA）提交這款疫苗的許可申請書，“有希望今年年底之前，在美國，或者歐洲，甚至在美國和歐洲，同時拿下許可，並從12月開始交貨”。歐洲藥品管理局（EMA）方面表示，將在下個星期就其疫苗許可和其他認證事宜給BioNTech一個答覆。截至目前，BioNTech的疫苗全球預約量有數個億，除了歐盟和美國這兩個重要“客戶”之外，還“在與30多個國家政府談合同”。許多政府表示，首先將向醫護人員和最脆弱的群體提供疫苗，其餘人還需要等上幾個月才能接種。

薩因還表示，“如果政府，製藥企業，物流鏈等一切正常的話，我們可以在2021年冬天來臨之前為60-70%的人接種疫苗，這將讓人們能夠度過一個正常的冬天，不用再呆在家中”。薩因表示，自己和同為公司創始人的妻子，將“儘快接種”。目前疫苗的有效期還需要參考仍在進行當中的研究，但薩因表示，“合理來講，我會說這款疫苗至少能為人們提供一年的保護，甚至更長久”。對於需要零下70攝氏度保存這一嚴苛條件，薩因表示，公司“已經開始研發二代疫苗，目標是讓新的疫苗可在‘例如零下20攝氏度’這種環境下得到保存”。