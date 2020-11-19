拜登：驚訝於特朗普“不承認敗選”，驚訝於其“不負責到不可置信”

11月19日星期四，宣布勝選美國下一任總統的拜登在德拉瓦州的威爾明頓公開抨擊特朗普“仍然不接受自己敗選”和其“不負責任”的種種行為。同一天，民主黨方面有參議員在與白宮進行電話會議之後，抱怨稱“特朗普政府負責疫苗事務者承認沒有且未來也不打算就疫苗問題和拜登團隊溝通”。

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上述抱怨特朗普政府疫苗事務負責人做法的民主黨參議員當中，Chris Murphy在其推特上寫道：“他們（特朗普政府的疫苗信息更新和派發事務負責小組）向我們確認，之前沒有和勝選總統拜登的團隊做任何溝通，並且說以後也不打算這麼做...這麼做可是種下了一場潛在的災難！”

同一天，拜登在威爾明頓的一場記者會上也就疫情表態。在他看來，“沒有任何情況能成為下達全國封國限足政策的理由...我認為這將不會是建設性的做法...絕不會有全國封國，因為各地情況都不相同”。他解釋道，“我不會讓經濟停滯，我只會讓病毒停下來”。拜登早前宣布抗疫是其上任之後首先要攻克的難關，他已選出了抗疫危機小組的組成人選。

另外拜登還在記者會上譴責特朗普“不負責任到不可置信”：“我認為美國的每個國民都是特朗普不負責任的見證人，他向全世界發出了對於民主十分具有偏見的信號”。拜登繼續道：“要想理解這個人（特朗普）的理智，那是非常困難的一件事情，我相信，他一定已經知道自己敗選，已經知道我將會在1月20日宣誓就職。他現在的所作所為完全就和醜聞一樣”。

特朗普則繼續通過推特炮轟佐治亞州，賓夕法尼亞州，密歇根州，亞利桑那州，內華達州等的計票程序。法新社引述佐治亞州政府19日的消息，“一些票的確得到了計算，但沒有錄入系統，另外還有一些被遺忘在了票箱當中”。法新社還引述共和黨一名選舉程序監督員的評論稱，“這導致了混亂，我們理解人們很擔心...但好消息是，重新計票將會更正這些錯誤”，“希望到時特朗普總統能夠接受結局”。