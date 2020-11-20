兩名被囚加拿大人二度獲准接受領事視頻探視

被中方扣押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig 左）和公民邁克爾·斯帕沃爾（Michael Spavor）

加拿大外交部表示，加拿大駐華大使鮑達民已獲准對在中國被關押的兩名加拿大人康明凱和邁克爾進行了“視頻探視”。這是自10月以來，兩名因間諜罪指控被關押的加拿大人第二次獲得“領事視頻探視”。受新冠疫情影響，中國已暫停了所有領事探視。

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加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和朝鮮問題專家兼商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）於2018年12月10日在中國被捕入獄，他們於年6月被指控犯有間諜罪。

據法新社報道，渥太華認為他們遭逮捕是對稍早前幾天加拿大應美國要求在加逮捕中國電信巨頭華為財務總監孟晚舟的報復。事件引發中加兩國間嚴重的外交危機。

加拿大外交部表示，加拿大駐華大使鮑達民先後在11月10日和11月19日獲准對斯帕弗和康明凱進行了“視頻領事探視”。加方在這份周四發表的聲明中說，“加拿大政府對兩名加拿大人被任意拘留深感關切，並繼續呼籲立即釋放他們。”

報道指，領事探視的目的是評估被拘留者的狀況、澄清其拘留性質、提供建議或擔負其與親人間的溝通渠道。由於擔心新冠病毒擴散，自今年一月起中國宣布暫停所有領事探視。

康明凱的妻子維娜·納吉布拉（Vina Nadjibulla）向加拿大媒體說，她的丈夫在10月首次接受領事探視時，為獲得了加入和外界的消息而深感欣慰，同時也對疫情的嚴重程度感到驚訝。

北京方面堅決拒絕了加拿大有關“任意拘押”的指控。 中國外交部發言人11月初曾回應說，“加拿大當局對孟晚舟的所作所為是任意拘留。”

孟晚舟2018年12月初在加拿大機場中轉時被捕，目前被限制居住在溫哥華居所中。美國指責孟晚舟欺詐並繞過華盛頓對伊朗的制裁，要求將她引渡到美國。