多國領導人呼籲G20出資45億美元支持世衛抗疫努力

亞太經合組織峰會剛剛在吉隆坡落幕，20國集團領導人非正式峰會21日在沙特阿拉伯登場。但因應新冠病毒疫情，會議以視訊方式進行。 法新社20日引述美國未具姓名高層官員透露的消息，卸任總統特朗普將參加21日的視訊會議。鑒於新冠疫情在全球傳播的形勢依然嚴峻，多國領導人日前致函峰會，希望20國集團出資支持世界衛生組織組織的抗疫努力。

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鑒於全球令人難以樂觀的疫情形勢，如何控制病毒傳播，並支持受疫情重創的經濟復蘇無疑是這次峰會的核心內容。挪威首相索爾貝格、南非總統拉馬福薩、世界衛生組織總幹事譚德塞及歐盟委員會主席馮德萊恩在峰會啟動前致信本屆峰會主辦國沙特阿拉伯國王，呼籲20國集團幫助填補世界衛生組織應對疫情需要的45億美元的資金空缺。

這封簽署日期為11月16日的呼籲信指出，20國集團領導人以切實方式填補世衛組織獲取COVID-19工具加速計畫目前近45億美元的資金空缺，將可以及時拯救很多生命。

所謂“獲取COVID-19工具加速計畫”是世界衛生組織的一個國際合作協調項目，旨在保證發達國家不會獨佔新冠病毒治療方案和疫苗。聯名信指出，20國集團切實的資金承諾，將有利於形成一項走出危機的戰略。

聯合國秘書長古特雷斯周五也在紐約聯合國總部的一次記者會上強調，新冠病毒疫苗研發近日取得的突破帶來希望，但這些成果應當惠及所有人，也就是說疫苗應當是所有人都可以獲得的公共財富。只有這樣才能阻斷疫情傳播。

疫苗研發取得的進展令抗疫努力看到一線希望之際，國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃日前呼籲20國集團取消近年來出台的貿易限制措施，支持受到疫情重創的世界經濟復蘇。

不過，美國總統選舉結果紛爭也對這次圍繞抗擊新冠疫情和振興受疫情重創的世界經濟的峰會不無影響。多邊國際貿易在特朗普四年任期內一再受到衝擊。20國峰會之際，歐盟執行機構歐盟委員會主席馮德萊恩20日表示，希望看到美國重新支持多邊主義，尤其是在抗擊新冠疫情和遏制氣候變暖領域。她表示，美國新當選總統已經承諾將加強多邊合作，包括在衛生領域。