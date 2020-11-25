泰國示威者不顧冒犯君主罪要求國王放棄百億美元財產

針對統治系統，要求民主改革的泰國示威者上周遭遇警察的高壓水槍和催淚彈，多人受傷並有至少174人受到起訴（“泰國捍衛人權律師協會”數據），示威者們卻不顧政府警告，在11月25日星期三再次向王室發起改革呼籲，要求國王放棄他數百億美元的財產。

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現任泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（瑪哈十世）2016年掌權，面對諸多爭議和4個多月的遊行示威，他近幾周以來向泰國民眾頻頻發出緩和的“愛的信息”。政府發言人阿努查-布拉帕傑斯里表態“支持人們和平示威的權利，但顛覆法治國家的企圖，讓人非常擔心”。他警告稱，將通過法律對付這些人。根據“泰國捍衛人權律師協會”的消息，目前至少有46名示威者“涉嫌暴動”，一經判決，將可入獄7年。另外法新社曼谷站還報道稱，反對派的12名代表人物被警察傳訊，可能會被起訴，以“冒犯王室”罪入獄15年。

本次曼谷大遊行，法新社統計稱有數千人參加，他們呼籲國王瑪哈十世放棄巨額王室財產，並不在意可能會涉嫌“冒犯王室”這一罪名而產生法律上的麻煩。示威人群里有諮詢顧問，麵包師傅，律師等社會各界人士，他們要求總理兼國防部長巴育辭職，改寫目前被認為太過偏向軍隊的憲法，另外改革王室，尤其是要求改革王室資金的透明度。在星期三的遊行中，人們喊着：“國王必須出讓他的每一分財富，無論您是否相信，國家的改革已然開始”。人群原本打算朝着泰國王室資產管理局進發，但考慮到可能會和王室支持派產生衝突，因此改變路線，在泰國彙商銀行周圍活動。彙商銀行是泰國第一銀行，瑪哈十世以個人名義持股23.53%，是最大股東；掌權之後，他通過了一項法律，允許自己全權管理泰國王室資產管理局，並把資產管理局在彙商銀行的股份轉給自己。此前，泰國金融部長是管理局董事長，被認為最起碼讓人感到，政府對其還有控制。法新社引述未具名的分析人士的觀點指出，雖然沒有任何公開的數據報告，但瑪哈十世手中的股份價值大約在300億到600億美元之間。示威者們表示，不知道王室是如何使用這些財產的，不知道是否有法律在約束，“就在國王坐擁如此豐厚財富之際，泰國的普通人卻在新冠病毒經濟危機里苦苦掙紮，過着非常簡樸的生活”。