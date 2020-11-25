11月25日星期三，美國財政部表示，已經將TikTok出售令的最後期限從11月27日延長到了12月4日，這“將允許委員會有時間審核新近接到的，xiu'gai'guo的材料”。

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美國財政部一名發言人表示，“美國外資投資委員會允准多給字節跳動一星期的時間，從2020年11月27日延長到2020年12月4日，以便令委員會有時間審核新近接到的，修改過的材料”。

因被特朗普政府懷疑有為了中國間諜行動而搜集美國用戶資料，損害美國國家安全的嫌疑，TikTok被要求售出，否則在美國境內封殺。多重禁令威脅已被訴諸美國包括華盛頓和賓夕法尼亞等的多個法院，後者宣布相關禁令在10月30日暫時凍結。

為了滿足“由美國投資者控制的美國公司接管TikTok”，北京的允准不可或缺：中國商務部在今年8月發布了新的政策，修改了“限制出口技術目錄”，這將使得字節跳動出售TikTok變得更加艱難。今年早些時候，甲骨文和沃爾瑪收購TikTok計畫曾經開始顯形，雖然特朗普已經在九月允准，但如何具體落實，前瞻尚不明朗。與此同時，特朗普的一些近前人士也對未來字節跳動是否會真的不再掌控出售後組成的新公司持有疑慮。