瑞士人開始滑雪了 引歐洲鄰國防疫限足民眾羨慕

聖誕節假期臨近，歐洲民眾十分關注各自的政府是否以及如何鬆綁防疫限制措施。令人感到失望的是，雖然疫情弧線有不同程度的下降與趨穩，包括法國在內的一些國家並沒有完全放開出行限制。是否能去山間滑雪度假，仍然不是很確定。與此同時，瑞士政府卻宣布，民眾可以在保護得當的情況下，去滑雪。

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雖然是否開放滑雪站的決策還是要由地區政府做出，但瑞士中央政府依舊有一定的話語權。瑞士衛生部長阿蘭-柏爾塞在11月26日星期四表示，“在瑞士，我們可以在保護得當的情況下，去化學”。他指出，政府寄希望於民眾個體的責任心和對防疫政策的遵守，包括山間嚮導提供中心，滑雪培訓學校等。瑞士地區醫生協會主席豪里表示，滑雪的遊客必須在“所有的升降機上，所有的等待區當中佩戴口罩”。

瑞士國家旅遊局發言人維羅尼克-卡耐爾表示，“瑞士聯邦委員會，旅遊業管理方均相信，目前瑞士走在一條正確的路上，冬季滑雪應該可以在非常安全的情況下展開”。旅遊業界表示，“希望民眾可以幫助我們，把這次的冬季滑雪季辦得成功”。

事實上，早在幾周之前，瑞士的韋爾比耶，格施塔德，和薩斯費這些雪道早已迎來了瑞士境內的居民。西南部的瓦萊州是瑞士滑雪大州，該州政府的一名政務委員達爾貝雷表示，當地酒店已經重新營業，餐廳應該會在12月中旬重新開門，並稱，“人們現在比以往任何時候都需要空氣，雪，和空間”。他還對法國的系列防疫措施表示不解，認為“巴黎地鐵里人滿為患，法國政府卻沒說過要關閉地鐵，卻要關閉法國的滑雪站升降機，這令人費解。在瑞士，這並不是我們的選擇”。

雖然瑞士往年是鄰國民眾的滑雪心頭好，但今年由於限制出行，瑞士國家旅遊局表示，並不期望能有其他歐洲人來滑雪。尤其是“瑞士目前仍在在德國政府的紅色疫情警戒名單上”。另外根據瑞士旅遊局今年10月底的統計，本次聖誕節假期的山間酒店預訂率同比下降19%。

法國方面，總統馬克龍則表示“將在日增陽性新冠確診人數降至5000，全國重症搶救室人數存量低於3000人的情況下，於12月15日起，允許民眾無限制（指在法國境內）出行”。一旦解封，政府將無法阻止民眾前往山間度假。而目前的數據顯示，法國的日增陽性新冠確診人數在一萬六左右，重症搶救室人數存量仍超過四千。