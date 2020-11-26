面對質疑，英國阿斯利康宣布其疫苗需“額外研究”

英國阿斯利康製藥公司在11月25日宣布，將和合作夥伴牛津大學對雙方共同研發的新冠疫苗展開“額外研究”。

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法新社引述在英國和巴西廣泛開展的臨床試驗已知結果，稱阿斯利康的新冠疫苗的平均有效率達到70%，但在這一平均值背後，隱藏着較大的浮動。例如在一組首先接種半劑量，一個月後再接種完整劑量的志願者身上，疫苗的有效率可以高達90%；然而在另外一組以一個月為間隔，兩次接種完整劑量的志願者身上，疫苗的有效率卻只有62%。

阿斯利康公司首席執行官索里奧特表示，雖然第一組接種配置純粹出於偶然失誤，結果卻發現這比另外一組接種的配置要更加有效。但正是出於這個原因，第一組接種志願者人數只有3000人，因此公司準備“開展額外的研究”，這一“額外研究”將不太可能耽誤新冠疫苗在歐盟和英國的管制批准程序。牛津大學疫苗領頭人安德烈-波拉爾本周表示，進一步的研究結果將在下個月出爐。

通過“失誤”導致發現有效率達到90%的接種方法，這讓阿斯利康遭到了指責和質疑。美國政府防疫“曲率計速行動”計畫的首席科學家孟塞夫-斯拉維還指出，阿斯利康的這種有效率達到90%的疫苗配置，對接種人群有年齡限制，最高不得超過55歲，因此這可謂是“把高風險人群排除在了疫苗之外”。