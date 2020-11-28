伊朗核科學家被暗殺，拜登恐接手燙手山芋

正當伊朗哀悼死於公路襲擊暗殺的核科學家穆赫辛-法赫里紮德之際，國際上也出現擔心的聲音，近期系列中東事件，恐將會讓拜登上任之後接手的伊朗事務，更加燙手。

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59歲的伊朗核科學家穆赫辛-法赫里紮德之死，招致伊朗政府強烈反應，並指控以色列試圖通過“殺人，來散布恐慌”，並誓言反擊報復。美國政府雖然沒有官方置評，但特朗普在推特上轉發了一條以色列記者撰寫的消息，消息當中指出，“穆赫辛-法赫里紮德曾經是伊朗秘密軍事計畫之首，多年以來受到以色列情報及特別行動局的特殊注意，他的死，給伊朗造成了重大的心理以及相關專業領域的重擊”。

美國國務卿蓬佩奧剛剛結束對以色列的訪問，本周五又宣布對4家中國和俄羅斯公司發起經濟制裁，譴責這些公司支持過伊朗核計畫的發展。法新社華盛頓站引述一名不願曝光身份的美國國務院高層的話稱，“這一屆（特朗普）政府無論如何也要執政到明年1月20日，肯定會繼續落實其相關政策，直到最後一刻”。他還表示，“希望美國下一屆政府能夠好好利用這股力量，迫使伊朗變成一個正常的國家”。

然而已經有許多美國政治分析人士開始擔心，特朗普政府任期內，給下一任政府留下與伊朗的外交遺產，恐怕會讓拜登上任之後接手一個燙手山芋。畢竟，拜登“希望給予伊朗一條守信用的道路，重回外交途徑，使美國重新加入伊朗核協議”。中情局前局長約翰-波里南指出，“穆赫辛-法赫里紮德被暗殺，是一起非常危險的犯罪，有可能會導致地區出現致死性的報復和新一輪的衝突”。他敦促伊朗“抵禦住想要報復的慾望，等待負責任的美國領導人重返國際舞台”。

有關穆赫辛-法赫里紮德被暗殺，德國外交部發言人表示，“在美國新政府履職之前的幾個星期前，務必留好餘地，能夠以後和伊朗解決伊朗核計畫相關的分歧與衝突”。喬治華盛頓大學教授本-弗德曼也認為，“這一起暗殺很有可能幫助到伊朗想要獲得核武器的強硬派，這也是針對美國外交努力和美國利益的一次破壞”。奧巴馬時代外交顧問本-羅德則認為，“這一暗殺是為了破壞美國新政府和伊朗之間的外交關係，這一長期衝突必須早日停止”。

然而也有觀點認為，穆赫辛-法赫里紮德之死，有可能會幫助拜登和伊朗談判。保守主義智庫“保衛民主基金會”主任馬克-杜博維茨指出，“距離拜登上任還有兩個月，美國和以色列完全有可能利用這段時間給伊朗製造相當嚴重的麻煩，而後拜登政府可以以此，和伊朗談條件”。