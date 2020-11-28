疫情下 加拿大將兩隻大熊貓提前返還中國

受新冠疫情及夥食供應短缺影響，旅居加拿大卡爾加里動物園的兩隻大熊貓“大毛”、“二順”當地時間11月27日登上飛機，提前返回中國。

廣告 繼續瀏覽後續

加方作出的這一決定比當初計畫的大熊貓歸國時間提前了2年多。卡爾加里動物園今年5月中旬宣布，受新冠疫情影響，鮮竹供應鏈遭遇挑戰，園方不得不作出將熊貓提前送回中國的艱難決定。但因國際旅行受限，延宕約半年後兩隻大熊貓方成行。此行前，卡爾加里動物園為它們準備了充足的旅途餐食。動物園通過臉書表示，預估每隻大熊貓在飛行途中將各消耗約100公斤的鮮竹。園方還為它們準備了餅乾、蘋果和梨等。

動物園還在臉書上實時更新大熊貓的行程。有網民留言表達對它們的懷念，稱這是“喜樂參半”的一天。據了解，動物園派出了兩名女保育員隨行護送大熊貓回國。她們於本周稍早時赴埃德蒙頓接受了新冠病毒檢測。而在抵達中國和返回加拿大時，她們都需進行為期14天的隔離。

根據中加兩國政府協議，成都雄性大熊貓“大毛”和重慶雌性大熊貓“二順”於2013年3月赴加拿大，原計畫旅居10年。它們先在多倫多生活了5年。其間，“二順”藉助人工授精技術於2015年10月生下龍鳳雙胞胎“加盼盼”和“加悅悅”。2018年3月，4隻大熊貓遷居卡爾加里。今年1月，已滿4歲的“加盼盼”“加悅悅”依協議先行返回中國，以加入大熊貓繁育計畫。