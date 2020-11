被指支持伊朗核計畫 美國新制裁中、俄四家公司

美國國務卿蓬佩奧周五(11月27日)宣布對四家被指支持伊朗發展核計畫的中國和俄羅斯公司實施經濟制裁。

據法新社報道,蓬佩奧周五在一份推文中說,“美國已經對支持伊朗核計畫的中國和俄羅斯四家公司實施了制裁”。

四家受制裁公司是成都貝斯特新材料有限公司(Chengdu Best New Materials Co., Ltd.)、淄博艾利默貿易有限公司(Zibo Elim Trade Co., Ltd.)兩家中國企業;以及尼爾科集團(Nilco Group)和埃勒孔股份(Joint Stock Company Elecon)兩家俄羅斯公司。

美國國務院聲明指,這四家企業被控“向伊朗發展核導彈計畫提供敏感技術和設備”,未來兩年將受到美國政府限制援助和出口。制裁於25日實施。

蓬佩奧強調,“我們將繼續利用所有的制裁手段,以防止伊朗增加其核能力。”

美國總統特朗普2018年退出了此前美國與伊朗簽署的旨在阻止伊朗發展核武的國際協議,理由是協議力度不夠,此後即開始以“最大施壓”政策之名恢復對伊朗實施全面制裁,同時針對任何不遵守美國伊朗政策的國家和企業展現其制裁的決心。