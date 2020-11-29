動物保護團體營救79隻狗狗逃脫中國狗肉餐桌到達美國開始新生活

美國的一個非盈利動物保護團體“不放棄任何一隻狗狗”(No Dogs Left Behind)從中國解救了79隻狗狗，讓牠們逃脫中國的狗肉餐桌，於27日、28日先後到達紐約。這些狗狗已經被美國家庭收養，開始新生活。

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“不放棄任何一隻狗狗”創辦人貝里(Jeff Beri)說，從2017年開始，他的團隊從中國的屠宰場、養殖場與非法販運者手中，解救了上千隻狗狗，其中有的狗狗已經被拔毛準備屠宰。貝里表示：為了營救這79隻狗狗，他們奮鬥了10個月。明年初他們將繼續在中國營救120到130隻面臨被屠宰命運的狗狗。

貝里說，為了解救這些狗狗，他的團隊跟蹤那些運送狗到屠宰場的卡車，並動員中國的義工攔截。營救行動非常危險，一些義工曾在攔截過程中遭警方羈押，但他的團隊不能眼睜睜看着這些狗狗死亡，因此從未停止營救行動。

當這些狗狗從中國達到達紐約，許多美國家庭從佛羅里達州、俄亥俄州、新澤西州及華府等地趕來，等候在機場準備領養。居住在紐約布魯克林的42歲豪格(Tiziana Haug)表示，他迫不及待迎接家中新成員到來，他說：我感覺自己可以拯救一個生命。他已為這個新成員取名“史酷比”(Scooby)，整天談論牠。來自佛羅里達州的馬蘇德(Maggie Massoud)說，她在社群網絡看到“不放棄任何一隻狗狗”發出的信息後，立即申請認養，她兩天前從佛州出發來紐約，在寒風中等待待四個多小時迎回這名家庭新成員。來自北新澤西州14歲的埃文斯(Jayla Evans)和弟弟，母親為姐弟倆領養了兩隻小狗，她表示，兩隻狗狗是她與弟弟今年最特別的聖誕禮物。