大選之後首次接受採訪，特朗普嘆打入最高法院很難

11月29日星期天，美國總統特朗普接受福克斯新聞頻道連線採訪，表示自己沒有改變主意，“這場選舉被造假”。這是總統選舉之後，特朗普首次接受de採訪。

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雖然已經允許美國總務署開始權力交接程序，但本周五，特朗普曾經發推特稱，只有拜登能夠證明“他那荒誕的8千萬張選票並非欺詐或非法得來，才可以入主白宮”。星期天，特朗普在一場45分鐘的福克斯新聞電視採訪當中更是不斷重複稱，這場大選“存在着大規模舞弊現象，理應重新大選”，但也承認目前其團隊的多場法律控訴都沒有獲勝，“我們沒有被允許提供證據…我十分希望打一場漂亮的法律戰，用許多證據來談一談許多話題”，“但是法官們並不允許我們這樣做”，“我們很想要聽證會，我們記錄到了多種形式的舞弊，但法官們卻說，這些不是證據”。

有關訴諸最高法院，特朗普稱，“如果要到最高法院，那麼需要他們願意做一個非常大的決策…但問題是，我的律師們說，打入最高法院很難”。他表示，自己“擁有最好的律師，一旦案件到達最高法院，他們會願意為我辯護”。特朗普抱怨道，“最高法院需要審理我們的案件，他們需要接到我們的案子，不然這能算是什麼最高法院呢”？

有關是否要讓步，特朗普認為，“接下來六個月，我都不會改變主意，這場選舉充滿了欺騙…如果共和黨人允許這（拜登上任）發生，你們到這個世紀結束，都將永遠不會再擁有另外一個共和黨人總統，或者共和黨人參議院院長了”。根據目前共和黨人提交的訴狀，他們要求要麼宣布郵寄投票作廢，要麼宣布取消全部投票，讓立法者定奪誰是贏家。

特朗普最後表示，“為了美國，希望自己能有一條通向勝利之路”，但為此需要“偉大勇敢的法官和立法者們，因為有很多律師們受到恐嚇，所以離開了我的案子”。