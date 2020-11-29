馬拉多納醫生被懷疑疏忽殺人遭調查，哽咽稱不知為何沒有除顫器和救護車

11月29日星期天，已故球星迭戈-馬拉多納生前的醫生雷奧珀爾多-魯克的家中和診所遭到阿根廷警方搜查，布宜諾斯艾利斯附近郊區聖伊西德羅檢察院表示，這名醫生涉嫌非故意造成馬拉多納死亡。

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當天，警察在對醫生魯克的住所和診所進行搜捕時，希望找到可能會佐證魯克“職業疏忽”的蛛絲馬跡。馬拉多納的三個女兒：達爾馬，加爾金娜和亞娜三人，表示懷疑她們父親的心臟問題的治療方式有問題。聖伊西德羅檢察院表示，“將繼續調查，搜集證據，包括馬拉多納家人方面的證據”。

馬拉多納39歲的醫生魯克遭到搜查，並不意味着ta會自動被拘留。他當天表示，自己“為了挽救馬拉多納的生命，竭盡全力，然而馬拉多納卻是一個任意而為的患者”。魯克在記者會上哽咽着發問道：“我熱愛馬拉多納，我照顧過他，延長了他的生命，到他生命的最後一刻都在幫他改善狀況”。

魯克表示，自己不僅是馬拉多納的醫生，還是他的朋友，並且“並沒有把馬拉多納視為病人，而是視為自己的父親”。他表示，自己不知道“為什麼馬拉多納在蒂格雷的居所里沒有心臟病發作時候所需的除顫器”，並強調自己並不是馬拉多納的主治醫生。魯克說，“我是一個神經外科醫生，自從給馬拉多納在11月3日做了血腫手術之後就一直照顧着他，很自豪自己做了這一切，並無任何隱瞞”，自己“會隨時配合司法調查”。

有關馬拉多納最後的身體狀況，魯克說，“他當時已經無藥可醫，他應該在血腫手術之後去一個復健中心接受訓練，但他不想去，也不願意接受治療性質的的陪護”。魯克表示，一名精神科醫生曾經要求在馬拉多納住所前面必須時刻準備好一輛救護車，但當時並沒有救護車，自己“並不知道誰應該為這件事情負責”。魯克最後回憶道：“當時馬拉多納已經非常悲傷，他想一個人獃著，這並不是因為他不愛自己的女兒們或者家庭或者朋友們。他曾經非常勇敢”。

在搜查之後，魯克表示，檢方已經拿走了馬拉多納的醫療資料和其生前街區的攝像監控，但他自信地說，“沒有任何醫療失誤”。檢方目前在等待毒理學檢測報告。