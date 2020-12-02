國際盟友呼籲購買澳洲紅酒對抗中國霸凌外交

中國與澳大利亞關係不斷緊張升級之際，澳大利亞獲得國際盟友支持。由來自19個不同國家的議員組成的對華政策跨國議會聯盟在網上發布影片，呼籲購買澳洲紅酒，以減少中國政府對澳洲紅酒徵收懲罰性關稅的制裁措施造成的影響，反擊中國的霸凌外交。台灣也積極響應。

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上周五（11月27日），中國政府宣布對澳大利亞產紅酒徵收212%的反傾銷懲罰性關稅，預計對澳洲酒業造成沉重打擊。根據澳洲酒業協會數字，2020年，澳洲葡萄酒產品30%銷往中國市場。

為反對中國的脅迫外交，周二，包括美國和台灣在內的澳大利亞盟友紛紛行動，表示將購買澳洲紅酒，聲援澳大利亞紅酒業。美國國家安全委員會發文表示，本周白宮宴會將選用澳洲紅酒。

由來自19個國家的200多名議員組成的“對華政策跨國議會聯盟”發起全球購買澳洲葡萄酒行動，對抗中國外交的霸凌行為。

台灣也做出響應。總統蔡英文周三表示， “當澳洲面臨極大壓力時，台灣政府與人民也會感同身受，也會支持澳洲。政府會評估用最適當方式，讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖。”台灣外交部在一則推文中表示，台灣以購買自由之酒，支持澳洲。台灣立法院台澳聯誼會號召購買澳洲葡萄酒聲援。

連日來，中澳兩國本以緊張的關係不斷升級。繼中方以反傾銷名義，宣布對澳洲葡萄酒徵收高額關稅之後，兩國又圍繞中國外交部發言人趙立堅一則指控澳大利亞在阿富汗濫殺無辜的推文激烈交鋒。爭議焦點是趙立堅推文中轉發的一幅漫畫。中方無視澳大利亞政府的抗議，拒絕撤回相關推文。澳大利亞媒體周二反擊，《每日電訊報》1日在頭版刊登傳遍世界的八九六四事件期間的“坦克人”照片，並加註聲明：照片是真的。

中澳關係自2018年起隨澳大利亞政府開始警惕中國的政治滲透而逐漸緊張。澳大利亞要求調查新冠病毒起源的立場更引發中國政府的經濟制裁威脅。