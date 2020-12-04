推特被刪 納瓦羅批評社交平台寡頭擁抱中共防火牆策略

美國貿易代表彼得-納瓦羅（Piter Navarro）有關中共控股75%的瑞銀向Dominion 投票機母公司提供4億美元的帖子被推特刪除後，他再發帖對社交平台寡頭表示不滿，指他們仿照中共防火牆策略。

廣告 繼續瀏覽後續

納瓦羅有關多米寧投票機母公司得到中資控股銀行4億美元的推文被刪後，他再發推說：似乎有合法的推文在財務上將投票機供應商與中共聯繫起來了。我們生活在這樣一個悲慘世界--我們的社交媒體寡頭們擁抱中國防火牆的策略。

在本次美國大選投票後，推特社交平台對特朗普總統及其支持者指控選舉舞弊的帖子進行審查，有時全部刪除，有時貼一張可點開的頁面，頁面上寫着該推文與事實不符，有時在帖子下貼藍標，說該大選欺詐舞弊說法有爭議，或者說有多個相反說法等等。特朗普曾多次發推文表示，應該廢除保護互聯網平台不受罰的230法律條例。

納瓦羅被刪帖後再次發推，貼出他的消息源，也就是透露中資控股銀行向Dominion母公司提供4億美元的網站鏈接clarion.causeaction.com/2020/12/01/

據上述鏈接介紹，瑞銀75%的股份由4家中資機構持有。這些中資機構是北京國翔Beijing Guoxiang （33%），廣東省交通集團Guangdong.Comm Group.zh (14.01%), 廣電集團China Guangdian(14%),中糧集團 COFCO Group (14%)。餘下的24.99%為瑞銀持有。該文說，除了瑞銀之外，其他幾個股東都是中共的企業。

多米寧投票系統是美國這次大選支持川普陣營指控操縱舞弊的焦點之一。但這個指控受到民主黨陣營及親民主黨的主流媒體否認。