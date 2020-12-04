納瓦羅指Dominion母公司選前獲中資控股銀行4億美元

中資控股銀行被指在美國大選之前，向多米寧（Dominion）計票機的母公司提供4億美元財務支持。白宮貿易代表納瓦羅12月1日轉發這個消息被推特快速刪除。他批社交平台寡頭擁抱中共防火牆政策。

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白宮貿易代表彼得-納瓦羅（Piter Navarro）12月1日發推稱，美國大選使用的多米寧Dominion投票機的母公司（Staple Street Capital）10月8日記錄得到4億美元支持。這筆資金來自中共企業控股75%的瑞銀集團UBS。

納瓦羅這個推文隨即被推特刪光。納瓦羅再發帖表示不滿。批評推特刪除合法帖子，並且再次貼出一個詳細介紹該消息的鏈接，建議大家試試：clarion.causeaction.com/2020/12/01/

根據上述鏈接的透露，4家中資機構在瑞銀共持有75%的股份。這些中資機構是 北京國翔Beijing Guoxiang （33%），廣東省交通集團Guangdong.Comm Group.zh (14.01%), 廣電集團China Guangdian(14%),中糧集團 COFCO Group (14%)。餘下的24.99%為瑞銀持有。該文說，除了瑞銀之外，其他幾個股東都是中共的企業。

多米寧投票系統處在美國這次大選作弊爭論的暴風口，被支持川普的陣營指控參與操縱選舉舞弊。但這個指控受到民主黨陣營以及親民主黨的主流媒體的否認。