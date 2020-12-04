Covid-19：全球死亡病例突破150萬

冠狀病毒疫苗來臨之際，全球染疫人數突破150萬（資料圖片）

疫苗來臨之際，全球死於冠狀病毒的人已超過150萬。目前疫情最嚴重的地區依次為歐洲，北美，加勒比海-拉美，亞洲…

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法新社12月4日根據各國官方數據的統計宣布說，自去年12月冠狀病毒大流行發端於中國以來，全球染疫人數，已超過6千5百萬。其中死亡病例超過150萬。

該消息說，歐洲和美國正在第二波疫情當中，感染者的暴增不能簡單歸於檢測數量的增加。

歐洲錄有一千九百萬個感染病例，其中死亡病例超過43萬，是全球檢測病例最高的地區。在過去一周，歐洲52國確認感染病例將近170萬，這個數目與大上周持平。

疫情第二嚴重的是北美，美國和加拿大的確診病例為145萬，其中死亡病例超過28萬8千。美國的死亡人數超過28萬。

拉美和加勒比海地區是全球疫情第三嚴重的地區，官方統計卻只能的染疫者133萬，超過45萬9千人死亡。巴西的死亡病例超過17萬5千。

其次是亞洲，亞洲檢測確診病例126萬，死亡病例超過19萬7千。印度因冠狀病毒死亡的病例逼近14萬。

最後是中東和非洲，中東測得340萬人染疫，超過八萬人死亡。非洲測得220萬人染疫，5萬2千8百多人死亡。