繼批准使用中國疫苗後 巴林緊急批准使用輝瑞疫苗

巴林周五宣布對輝瑞-生物科技（Pfizer-BioNTech）研製的冠狀病毒疫苗進行緊急評估，成為繼英國幾天後，第二個批准使用這款疫苗的國家。

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2020年12月4日法新社報道，巴林國家衛生監管機構（National Health Regulatory Authority）負責人瑪麗亞姆·賈拉赫瑪（Mariam al-Jalahma）今天通過巴林通訊社發布聲明說“批准輝瑞/生物科技Covid-19疫苗，是國家抗擊冠狀疫情行動的額外重大因素，強化了在大流行期間保護公民和外來居民的健康的決心和力度。

不過，她沒有明確設定接種疫苗的時間表。

巴林目前記錄了8萬7,000多例冠狀病毒感染病例，其中341人死亡。今年11月，該國批准為醫務人員接種中國醫藥集團的疫苗。

在巴林之前，本周三，英國成為全球第一個批准使用輝瑞/生物科技疫苗的國家。英國政府周三宣布，這款疫苗從“下周”開始在該國上市。

新型冠狀病毒流行已在英國造成近61,000人死亡，是歐洲死亡病例最多的國家！，英國感染者近170萬。

自2019年底冠狀病毒Covid-19在中國出現以來，這個病毒已在全球感染了6500萬人，其中150萬人死亡。