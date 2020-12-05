美國500萬美元懸賞情報 用中文列出15類朝鮮違法範圍

美國國務院在駐華使領館社交平台用中文懸賞500萬美元，購買有關朝鮮違反美國和聯合國制裁措施活動的情報信息，並列出美方搜索的情報內容，以及15種涉朝違法行為…

廣告 繼續瀏覽後續

美國駐華使領館今天12月5日在推特賬號貼出告示稱，為了支持國際社會打擊朝鮮非法活動的努力，美國國務院的“正義獎賞計畫”提供高達 500 萬美元獎金，獎勵提供朝鮮違反美國與聯合國制裁活動情報的人。這些情報涵蓋金融機制，洗錢、對朝出口奢侈品、特定網絡活動和支持大規模殺傷性武器(WMD)擴散等情報信息。

感興趣的情報

美國駐華領事館列出美國國務院正在尋找的情報:

從朝鮮向任何實體或個人出口軍事相關武器和其他物品的信息，包括從朝鮮運輸此類物品的信息。

為朝鮮政府工作，試圖破壞網絡安全，包括破壞全球金融機構和加密貨幣交易所的網絡安全的人員的信息。

產自朝鮮的煤炭或正運輸前往朝鮮的原油或石油產品船船對接輸送的信息。

被派往朝鮮以外地區工作，為朝鮮政府創收的朝鮮國民的信息，包括僱用他們或以其他方式協助其在朝鮮境外活動的公司和個人信息。

以援助朝鮮政府為目的的洗錢行為信息，包括與朝鮮有聯繫的國民或實體的貨幣（包括虛擬貨幣）流通信息，和為朝鮮利用或使用的任何海外銀行賬戶、以及代表朝鮮開展業務，並可進入國際金融體系的掛名公司。

毒品交易、假冒商品或貨幣以及援助朝鮮政府的大量現金走私的信息。

向朝鮮運輸或運送奢侈品的信息，其中包括豪華汽車、名牌服裝、珠寶、煙酒、香水或其他可能專供政府高官使用的類似物品。

朝鮮政府嚴重侵犯人權行為的信息。

15類違法行為

美國國務院這份懸賞文告還列出15種涉朝違法行為：

01故意直接或間接進口、出口，或再出口至、進入或從朝鮮出口美國管制出口的任何商品、服務或技術，可將其用於大規模殺傷性武器或此等武器的運載系統；在用於核能、放射性、化學或生物武器或為運載此類武器的任何裝置或系統的研發、生產、擁有或收購起到重要作用的任何人員；

02故意直接或間接在進口、出口，或再出口至、進入或從朝鮮出口此類武器、設備或系統的製造、維修或使用方面，提供相關培訓、建議或其他服務或幫助，或從事與此有關的重大金融交易；

03故意直接或間接進口、出口或再出口奢侈品至或進入朝鮮；

04故意參與、負責或協助朝鮮政府審查

05故意參與、負責或協助朝鮮政府嚴重侵犯人權；

06故意直接或間接從事洗錢、偽造商品或貨幣、大量現金走私或麻醉品交易，支持朝鮮政府或任何代表該國政府的高級官員或人員；

07故意通過使用計算機網絡或系統，針對代表朝鮮政府的外國人、政府或其他實體，從事破壞網絡安全的重大活動；

08故意直接或間接與朝鮮或代表朝鮮政府的任何人員之間，相互出售、供應或轉讓大量貴重金屬、石墨、原材料或半成品金屬或鋁、鋼、煤炭或軟件，用於供大規模毀滅性武器和此類武器的運載系統使用、或用於直接與其有關的工業生產過程、其他擴散活動，或朝鮮勞動黨、武裝部隊、內部安全，或情報活動，或政治犯勞改營或強迫勞役營，包括朝鮮境外的此類活動；

09故意直接或間接向朝鮮進口、從朝鮮出口或再出口到、進入朝鮮任何武器或相關物資或國防物品或國防服務（《美國法典》第 22 卷 2794 條中對此類術語有明確定義）；

10故意直接或間接從朝鮮購買或以其他方式獲取大量金、鈦、釩、銅、銀、鎳、鋅或稀土礦物；

11故意直接或間接出售或轉讓給朝鮮大量火箭、航空或噴氣燃料（朝鮮境外民用客機專用除外，這僅用於其飛往朝鮮或回程的消耗）；

12故意直接或間接提供大量燃料或物資、燃料服務、或促成一項或多項重大交易來運營或維護根據適用行政命令或適用的聯合國安全理事會決議指定、或由適用的行政命令或聯合國安全理事會決議指定人員擁有或控制的船隻或飛機；

13除非聯合國安全理事會特別批准，故意直接或間接為朝鮮政府擁有或控制的船隻提供保險、註冊、促成其註冊或維持其保險或註冊；

14除非聯合國安全理事會特別批准，故意直接或間接在任何朝鮮金融機構開設往來賬戶（定義見《美國法典》第 22 卷第 9221a(d)(1) 條）；

15或故意企圖從事第 (1) 至 (14) 段所述之任何行為。