“賞櫻會”問題發酵 安倍秘書面臨簡易起訴

有關日本前首相安倍晉三後援會在“賞櫻會”前一天主辦晚餐會填補費用問題，東京地方檢察廳特搜部正在考慮以違反《政治資金規正法》（不記載）罪，對擔任“安倍晉三後援會”代表的公設第一秘書進行簡易起訴。東京地方檢察廳特搜部也擬在臨時國會最後一天，也就是12月5日閉幕後，向安倍本人詢問情況，現在正就此進行協調。

廣告 繼續瀏覽後續

“賞櫻會”是日本內閣總理大臣主辦的公共事項，從1952年開始到2019年，每年在山櫻開放的4月中旬在東京的新宿禦苑舉辦，邀請日本政官兩界及各方面的代表約1萬人參加。

而前首相安倍晉三方面歷年來在“賞櫻會”前一天主辦的晚餐會上，由於會費不足而為參加者填補共計逾900萬日元，以支付費用開支，涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載）。

12月3日，東京地方檢察廳特搜部基本決定以涉嫌違反《政治資金規正法》（不記載）對安倍的公設第一秘書立案偵查，公設第一秘書自願接受詢問時已承認填補“賞櫻會”前夜的晚餐會差額。

按照日本《政治資金規正法》規定，政治團體每年必須提交政治資金收支報告書，對收支報告書造假者處以5年以下有期徒刑或者100萬日元以下罰款等，不提交報告或者不記載收入等必須記錄的款項與此同罪。

檢方調查顯示：安倍方面未記入政治資金收支報告的金額收支合計可能會超過4000萬日元。

安倍前首相此前在國會辯論等場合說：所有的參加者都是自己負擔費用。從去年11月以來到安倍退任的今年9月近一年時間裡，安倍對一連串的有關賞櫻會安倍方面填補費用的詢問一直持否定的態度。