隼鳥2號探測器向地球釋放密封艙 有助揭示太陽系和地球生命之謎

在太空遊盪6年的日本太空探測器“隼鳥2號”今天向地球釋放了密封艙。密封艙內有小行星“龍宮”的岩石樣本。這些樣本可能對揭示太陽系的起源和地球生命之謎有重要作用。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社引述日本宇航研究開發機構（JAXA）報道，探測器“隼鳥2號”12月5日下午2點半左右分離，並向地球釋放了裝有太空樣本的密封艙。歷時6年、飛行距離約52億公里的探測之旅進入最終階段。

隼鳥2號從小行星“龍宮”採集岩石樣本並帶回地球的“取樣返回”任務如果成功，將是繼第一代隼鳥之後的又一壯舉，通過分析也可能進一步揭示太陽系的起源。

該計畫的負責人、日本宇航研究開發機構的教授津田雄一呼籲：“這是集任務之大成。在冷靜判斷的同時努力吧。”

據日本宇航研究開發機構介紹，密封艙在距離地球約22萬公里的高度分離後，進入地球大氣層，計畫在12月6日凌晨當地時間凌晨4點17～27分，落在澳大利亞南部伍默拉付近的沙漠。

密封艙將在11～7公里高度打開降落傘。地面有回收組待命。如果天氣狀況不佳，有可能被強風吹走，天氣似乎將是能否成功回收的關鍵。據日本宇航研究開發機構JAXA介紹，密封艙為圓盤狀，直徑40厘米、高20厘米、重16公斤。

完成分離後，“隼鳥2號”探測器留在太空，用剩餘燃料飛往下一個小行星。

“隼鳥2號”2014年12月從地球出發，2018年6月抵達“龍宮”。2019年2月首次着陸，並採集表面物質，同年4月射出金屬彈製作人造隕石坑，為全球首創。在同年7月的第二次着陸時，成功採集到濺出的地下物質樣本。分析採集到的樣本，如發現水和有機物，將能獲得宇宙生命誕生之謎的線索提示。