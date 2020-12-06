美國和中國主導2019年軍售，中東異軍突起

根據12月7日星期一出爐的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告，全球軍售市場由美國和中國分得主要份額，中東也首次有來自阿聯酋的一家企業躋身全球25大武器製造商。

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根據斯德哥爾摩國際和平研究所的這份報告，2019年全球25大軍事製造商總共售得3610億美元，上漲8.5%，是聯合國維和行動年度預算的50倍。其中6家美國企業（洛克希德-馬丁，波音，諾斯洛普-格魯門，雷神，通用動力，L3科技）和3家中國企業（中國航空工業集團有限公司，中國電子科技集團公司，中國北方工業公司）進入“全球10大軍事製造商”，歐洲只有英國宇航系統公司BAE Systems進入前十，排名第七。另外美國軍工業佔據了“全球25大軍事製造商”61%的市場份額，排第二的是中國的15.7%。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所軍費與武器項目研究主任貝勞-蘇德洛的分析，“這一排名顯示出，美國和中國是全球軍費的兩大國，而且雙方也都擁有與之匹配的公司”。美國佔據排行榜之首並不是新鮮事，但“中國相關企業年收入增長近5%，這與2015年以來解放軍的現代化改革直接相關”。

歐洲方面，蘇德洛指出“的確是有點分散，但如果把歐洲公司綜合彙總在一起，就能看到它們整體和美國與中國的製造商水平相仿”：例如歐洲的空客排在第13，法國的大力士排在第14，這兩家公司分別在24個國家當中都有體現，“更加國際化”。另外法國的達索集團得益於其2019年的陣風戰鬥機出口，一躍從第38位升至第17位。

另外本次報告中，來自阿聯酋的EDGE公司進入全球前25名，位列第22，這尚屬中東首次。該公司來自近年約25家國防公司的重組，斯德哥爾摩國際和平研究所研究員皮耶特-威茲曼認為，“這很好地體現出，中東地區國家對軍事產品與服務的高需求，正在與減少對外國供應依賴的趨勢相結合，並促動該地區武器公司的發展”。俄羅斯也有兩家公司進入全球排名前25，但“俄羅斯軍火公司幾年前得益於廣泛的軍事現代化而狀態更佳，現如今商業上明顯下滑”，“2014年克里米亞兼並導致的制裁，天然氣和能源價格下跌也影響到了俄羅斯經濟，導致俄羅斯必須慢下現代化軍備的腳步，因此俄羅斯的訂單有所減少，項目也被擱置，收入自然減少”。