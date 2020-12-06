英女王伊麗莎白二世夫婦即將接種新冠疫苗

英國每日郵報12月6日星期天報道稱，由於屬於高齡群體，且希望鼓勵民眾接種，英國女王伊麗莎白二世夫婦即將在接下來的幾周之內，接種美國輝瑞與德國BioNTech聯合推出的新冠疫苗。每日郵報的這一報道得到了法新社的轉載。

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星期天，英國衛生大臣馬特-漢考克致敬即將在下周二開啟的國家層面疫苗接種計畫。英國作為歐洲疫情最嚴重的國家之一，已經批准大範圍發放美國輝瑞與德國BioNTech聯合推出的新冠疫苗，這在西方世界是第一例。漢考克為英國的疫苗接種啟動日取名“V-Day”，V對應英文的疫苗“Vaccine”一詞，並強調“這將會是歷史性的一周”，“首先是最脆弱的群體，80歲以上的人，以及在養老院與公共衛生服務部門的工作的人先行接種”。根據英國政府此前發布的報告，第一批疫苗數量達到80萬支，英國總共預定的疫苗數量是4千萬支。另外，為了防止今年12月31日之後，英國脫歐過渡期的政策變動導致出現變數，英國政府表示，一旦陸路交通堵塞，將考慮動用軍機，運送疫苗。截至目前，英國和歐盟就雙方分離之後的關係展開的談判依舊沒有曙光，主要的談判爭端有三個：漁業開採管理，公平競爭保障，以及未來糾紛解決機制。

英國每日郵報報道稱，為了鼓勵民眾積極接種疫苗，今年94歲的女王伊麗莎白二世和她的丈夫，99歲的菲利普親王也將在接下來的幾周之內接種疫苗。此前英國政府曾對民眾對疫苗的接受度產生過憂慮。雖然英國快速審批通過了新冠疫苗的發放許可，但英國藥品和健康產品管理局的負責人萊恩在星期天通過英國廣播公司重申，英國在審批疫苗的時候，執行的是“國際最高標準”。