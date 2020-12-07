歐盟考慮新增對華制裁但尚無成員國申請啟動，今通過人權民主行動計畫，執行需全體同意

歐盟譴責香港自由度惡化，稱不排除新增對華制裁，但尚無成員國提交制裁機制所需的開啟建議書。與此同時，當天通過的“歐盟人權與民主行動計畫”，將讓歐盟在成員國全體一致同意的前提之下，向“嚴重違反人權與民主”的諸如“折磨，奴役，系統的性暴力”等的施加方進行覆蓋全球的制裁。

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12月7日星期一，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在一場外長會議結束後向外界宣布，鑒於香港自由度惡化，歐盟不排除新增對華制裁。

博雷利表示，“歐盟清楚地認識到，香港的情況繼續在惡化，多元化和言論自由受到威脅，歐盟對此予以譴責”。雖然現階段歐盟沒有具體的新的對華制裁出爐，但博雷利指出，“這並不意味着接下來不會考慮這一可能性…歐盟的制裁機制需要通過各成員國提交的建議而引發，截至目前，還沒有任何一個成員國提交這種建議書”。

此前，歐盟已決定限制“可用於監控以及壓制目的的器材向香港出口”，已譴責香港國安法的實施。另外還有系列“幫助公民社會的措施得到了採納”，博雷利表示，“歐盟將繼續落實這些舉措”。

博雷利發表上述聲明的同一天，歐盟外長通過了一項“歐盟人權與民主行動計畫”的草案，這一草案的通過，將允許歐盟在成員國全體一致同意的前提之下，向“嚴重違反人權與民主”的諸如“折磨，奴役，系統的性暴力”等的施加方進行制裁，受到制裁的責任人將會面臨入境歐盟受限，歐洲境內資產凍結等可能，制裁的範圍覆蓋全球，受到制裁的個人或者實體將在全球範圍受到司法追究與制裁的雙重重擊。但本次草案和原計畫有着一些出入，尤其是否決了由歐委會主席馮德萊恩等人呼籲的“無需全體成員國同意，即可開啟制裁”這一條內容。另外，由博雷利本人提出的，以俄羅斯反對派領袖阿列克謝-納瓦爾尼的名字，來命名這一草案的提議，也被否決。就此，立陶宛外交部長利納斯-林克維丘斯表示，“這並不是美國馬格尼茨基人權問責法的翻版，但歐盟希望這一新的行動計畫能夠在未來像馬格尼茨基人權問責法一樣，延展到針對腐敗行動的領域”。盧森堡外交事務大臣讓-阿瑟爾伯恩則指出，本次歐盟新動態，旨在“向土耳其發出警告”。德國外長馬斯認為，“今次歐盟人權與民主行動計畫出爐，將結束反人權者在歐洲繼續採購，同時無需擔心未來的局面”。