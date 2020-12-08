朱利安尼住院 發推說得到很好治療

美國總統特朗普的私人律師魯迪-朱利安尼（Rudy Giuliani）周日宣布檢測冠狀病毒陽性後，周一傳出在華盛頓住進醫院的消息。他住院之前正在代表特朗普陣營指控選舉舞弊，試圖通過司法程序，推翻被媒體宣布的拜登的勝利。

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魯迪-朱利安尼（Rudy Giuliani）的兒子安德魯-朱利安尼（Andrew-Giuliani）周一發推特表示，他的父親正在休息，受到非常好的治療，目前感覺不錯。

魯迪-朱利安尼的兒子安德魯-朱利安尼在白宮擔任幕僚，他在上個月也被測出冠狀病毒陽性。

由於朱利安尼是特朗普陣營指控大選舞弊，試圖推翻大選結果的主要律師之一，法新社將他的染疫住院，看作是對特朗普陣營的削弱。

一個月來，76歲的魯迪-朱利安尼在華盛頓，在賓夕法尼亞，佐治亞，密西根州等地不斷奔波。他不戴口罩，參加這些搖擺州的聽證會，協調證人在聽證會上陳述作證，向法庭提交出示大選舞弊證據。接受媒體採訪。

特朗普周日發推宣布朱利安尼檢測陽性的消息時所說：“魯迪-朱利安尼，紐約史上最好的市長，他為了扒下美國史上最腐敗選舉的面具而不懈地工作，現在被測出感染中國病毒陽性。”特朗普還追加說，“趕快好起來魯迪，你的工作我們將會繼續做下去。”

法新社這篇電稿說，“特朗普先生仍然不肯承認被美國所有大媒體在11月7日宣布的拜登的勝利。”

76歲的朱利安尼周日發推說，自己感覺不錯，在醫院受到很好的治療，將很快恢復，他還承諾會將一切告知大家。