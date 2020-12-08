突破音障第一人 航空傳奇葉格過世 享97歲

突破音障第一人，美國航空史上的傳奇飛行員查克·葉格（Chuck Yeager）昨晚在美國過世，享壽97歲。

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查克-葉格的妻子維多利亞-葉格（Victoria-Yeger）周一在他丈夫的推特賬號上宣布了查克-葉格離世的消息。她說：我非常悲傷地向你們宣布，我生命中的愛，查克-葉格將軍，在美東時間晚上近9點（國際標準時間周二02點），與世長辭。她說，這“難以置信的一生，很棒的度過，美國最偉大的飛行員和他力量傳承及冒險與愛國主義精神，將在我們的記憶中永存”。她沒有具體說明丈夫的死因。

查克-葉格在二戰期間是美軍飛行員。戰後1947年10月14日，作為試飛員，他駕駛的Bell X-1在13700公尺高空從一架B-29轟炸機的肚子出來後，飛行速度達到突破音障的1.130 km/h。他從此成為航空史的傳奇。他本人擁有“速度最快活人”的綽號，他駕駛的飛機被同事稱為“有翼子彈”。

他後來在2007年接受法新社採訪談到首次突破音障飛行時表示，“這開啟了太空、星際大戰，衛星。”1983年好萊塢影片《太空先鋒》（The Right Stuff）就是講述他的試飛員生涯。

葉格1923年2月13日出生在西弗吉尼亞州的邁拉（Myra）小鎮，與父親（一位機械師）一起長大，他的機械知識來自父親的傳授。

他1941年9月參軍。3個月後，美國因日本偷襲珍珠港對日宣戰。他最初是飛機維修師，後來學習駕駛。他在英國基地駕駛一架野馬式-P51戰機（Mustang P-51）執行任務。1944年2月，他擊落一架德軍梅塞施密特Me 109戰機。一個月後，輪到他被擊落。但在法國抵抗者的幫助下，他艱難穿越比利牛斯山，返回到英國基地。二戰快結束時，他在空戰中連連得手，取得12次勝利，其中在一天內擊落5架德軍野馬Me109戰機，還擊落了4架“百舌鳥” Fw 190 和另一架戰機。

葉格創下許多項航空記錄，但在1950-1960年代，他的主要生涯是在美國空軍（US Air Force）度過的。他在1975年退役。