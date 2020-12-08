美國第二名法官喊停特朗普政府對TikTok禁令

繼賓夕法尼亞州一名法官做出類似決定後一個多月，華盛頓地區法官卡爾-尼科爾斯（Carl Nichols）周一也喊停特朗普政府威脅TikTok在美國生存的一項政令。

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TikTok的律師們將該案提交給華盛頓地區法官卡爾-尼科爾斯，獲得了有利TikTok的判決。法新社12月8日發自紐約的電稿說，這位華盛頓地區法官認為，白宮試圖驅逐TikTok是“越權”，是“專斷和任意”行為。

8月6日，美國總統特朗普以國家安全緊急狀態幾項法律為依據，要求對中國數字企業字節跳動ByteDance在美國的視頻平台TikTok採取措施。

該政令指出北京當局可能使用TikTok擁有的美國用戶個人數據，因此對美國的“國家安全構成威脅”。

但是，中國字節跳動ByteDance公司反駁這個指控，否認他們為中國政府的利益從事間諜活動。法新社說，TikTok在美國擁有1億用戶，在全球擁有7億用戶。

華盛頓地區法官尼科爾斯在本周一的裁決與賓夕法尼亞州（東部）聯邦法院於10月30日的判決類似。

另據路透社12月7日消息，華盛頓地區的法官決定阻止實施美國商務部對中國短視頻應用TikTok的限制。TikTok稱，美國商務部的限制，實際上將使其在美國遭到禁用。

美國商務部對TikTok的限制令禁止新用戶從蘋果和Alphabet旗下谷歌的應用程序商店下載TikTok。