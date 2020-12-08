菅義偉政權支持率大幅度滑坡

日本共同社12月5、6兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，菅義偉內閣的支持率較上次11月調查時大降12.7個百分點，為50.3%。根據《讀賣新聞》的4～6日的調查，菅義偉政權的支持率是從前一個月開始下降8個百分點，為61%。JNN5、6兩日實施的調查顯示，比一個月前下降11.5個百分點，為55.3%，大幅下滑，對於政府應對冠狀病毒的感染政策，哪個的調查中“不做正面評價”都超過“正面評價”。

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菅義偉政府的新冠病毒對策多受詬病，在共同社的調查中“不予好評”的比例佔55.5%，37.1%的人“給予好評”。多數受訪者在回答防止感染和經濟活動應當哪個優先的提問中，包括“傾向於防止感染”在內，認為應當優先“防止感染”的比例總計76.2%。

在共同社的調查中，圍繞安倍前首相的“賞櫻會”疑雲，60.5%的受訪者要求傳喚前首相安倍晉三到國會作證，57.4%的人要求政府重新調查。

圍繞政府的旅遊支援項目“Go To Travel”，在日本執政黨內也不斷出現批評的聲音，自民黨參議院幹部指出：感染擴大不止，Go To不止，國民對此難以理解。

公明黨幹部也指出：政府獎勵旅行，國民的心情就放鬆了。認為感染擴大和“Go To Travel”有因果關係。

在共同社調查中，有48.1%的受訪者認為“Go To Travel”應當全國統一暫時停止，30.1%認為東京都應暫時停止。認為政府一系列應對措施妥當的比例僅為11.6%。