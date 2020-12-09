第一道緊急預警：英國建議曾有嚴重過敏史者不要打輝瑞與BioNTech新冠疫苗

在已經開啟的民眾初步大範圍新冠疫苗接種工作當中，由於出現幾例嚴重反應，英國衛生部門宣布，建議曾經有過嚴重過敏史的人，不要注射美國輝瑞與德國BioNTech聯合開發的疫苗。

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12月9日星期三，英國政府對前一天剛剛開始進行的民眾初步大範圍新冠疫苗接種發出了第一道緊急預警。預警的起因是兩名護士在接種了美國輝瑞與德國BioNTech聯合推出的新冠疫苗之後，出現了嚴重的不良反應。兩人在8日星期二接種了疫苗，注射之後很快出現了過敏反應，隨後不得不接受治療，在9日早晨已經感覺好了很多。英國國民醫療服務系統英格蘭地區醫務主任斯蒂芬-路易斯表示，“兩人已經有所好轉”。

事實上，這兩位護士此前雙雙有嚴重的過敏史，平日里隨身攜帶緊急情況下可以使用的腎上腺素。出於謹慎考慮，英國藥物和保健產品監管署決定，建議所有曾經有過嚴重過敏史的人，“不應該接種這種疫苗”，並指出，“這一意見涉及曾發生過的針對其他疫苗出現過的過敏反應，對藥物的過敏反應，甚至對食物出現的過敏反應”，但同時表示，“此類現象對於新疫苗來說並無特殊之處，且僅有兩人出現嚴重反應，因此疫苗的大規模注射工作不會受阻”。目前英國的疫苗初始階段主要針對老年人和醫護群體。