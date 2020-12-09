美國媒體報道中國女間諜方芳曾活躍於美國政界色誘官員現已逃回中國

日前美國政治新聞網站Axios報道，有中國女間諜嫌疑的華人方芳（Christine Fang），曾一度活躍於美國主流政治圈，色誘美國官員。9日美國中文報紙《世界日報》引述Axios報道說，方芳與中國駐舊金山總領事館有直接聯繫。

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方芳在舊金山灣區主要的活動時間段是2011年至2015年，當時她的年齡大約是30歲左右。《世界日報》採訪多位灣區政界和社區人士，不少人都記得方芳這個人，並且提及她姣好的外型，駕駛好車。

報道說Axios披露了大量美國官方對於方芳的調查，包括她如何一步步打入政治圈，同時和一些政治人物有性關係的細節，其中就包括舊金山灣區的兩位現任的國會議員，一位是羅康納（Ro Khanna），另一位是斯威威爾（Eric Swalwell）。

因為加州檢察長貝西拉被拜登任命為新內閣成員，斯威威爾目前是替補州檢察長的熱門人選。當年斯威威爾和方芳來往較多。方芳還曾經幫助史沃威爾競選，並且推薦人選進入他的辦公室實習。斯威威爾辦公室日前回應此事時表示，得知方芳因為疑似間諜背景受調查之後，就立刻切斷了與她的關係，已經多年沒有和方芳來往。羅康納則表示不記得方芳其人。

根據美方的調查，方芳通過與政治人物的直接聯繫，發揮影響力，但未有明確說明她具體的情報工作以及間諜行動，只是透露方芳和舊金山中領館有直接聯繫。

Axios報導也驚爆方芳曾經和兩名美國中西部的市長有過親密關係，她聲稱和一名年長的中西部男性市長是戀人；方芳和另一名俄亥俄州的市長在車內發生性關係，當時車內有聯邦調查局（FBI）安裝的監控設備。

搜索方芳的臉書，上面保留了大量她和美國政治人物的合影，包括許多現任舊金山和加州的官員。方芳2015年突然離開美國回中國，之後再也沒有回來。