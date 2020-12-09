調查顯示，中國等多國新冠防疫措施違背民主規則

國際人權日到來前夕，總部設在斯德哥爾摩的國際非政府組織國際民主和選舉援助學會9日發表報告認為，超過60%的國家以因應新冠疫情為由，採取了違反人權或違背民主規則的措施。而且，這種情況不僅僅發生在專制國家。

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2019年底自中國武漢向世界各地傳播的新冠病毒疫情不僅引發公共衛生危機，重創各國經濟，也不同程度導致一些國家人權及民主運作狀況惡化。

專註研究全球民主狀況的國際民主和選舉援助學會這份調查幾乎覆蓋全球所有國家。調查分析了各國在22個領域的不同措施，以確定這些措施是否有違民主原則，但分析不考慮這些措施在防疫領域是否有效。以防疫為名限制新聞自由、過度使用武力、強制關押患者等措施，都被這項調查看作是有違人權或民主規則 。

違背民主規則，中國第四；尊重民主原則，台灣列入典範

結果顯示，61%的國家在至少一個與民主自由權利相關的領域，採取了至少可以看作是“非法、不成比例、沒有時間限制或不必要”的措施。在可以被看作是民主體制的國家中，有這種措施的國家比例為43%。這一比例在被看作是專制體制的國家中，則達到90% 。該學會秘書長向法新社表示，令人意外的不是在專制國家發生這種違反人權或違背民主規則的行為，而是有這麼多的民主國家也採取了與民主自由規則有矛盾的措施。

調查涉及行動自由、言論自由、新聞自由等共22個領域。結果顯示，民主體制下的印度在其中9個調查領域中都採取了“令人不安”的措施。在所調查國家中排名第一。 尾隨其後的是阿爾及利亞和孟加拉國。

中國位居第四，在8個領域中有違反人權或違背民主規則的措施。俄羅斯在6個領域的措施令人不安，是第一個被點名的歐洲國家。歐洲聯盟有5個成員國被點名。 傳統民主大國中，只有美國因在兩個被調查領域的措施違背人權或民主規則被點名。

冰島、芬蘭、新西蘭、台灣、日本等地則被報告認為是既有效控制了疫情，又遵守了民主規則的典範。