拜登·亨特自曝因稅務問題接受聯邦調查 拜登對兒子經歷挑戰感到驕傲

美國總統當選人拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）周三宣布，自己因稅務問題，正在接受德拉瓦州聯邦當局調查。拜登交接團隊聲明， 拜登對兒子經歷艱難挑戰，變得更強大感到驕傲。

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亨特透過拜登交接團隊發布聲明指出：“昨天我首度得知，德拉瓦州檢察官辦公室通知我的法律顧問，他們正在調查我的稅務紀錄。” 亨特在一個聲明中還說，他非常認真看待此事，不過他相信經由專業客觀地審查，會證明他合法且妥當地處理他的稅務。

拜登交接團隊今天發布聲明，表示拜登對兒子深感驕傲，稱亨特經歷艱難的挑戰，包括近幾個月來的惡意人身攻擊，這只會讓他更強大。

法新社報導，亨特在披露此事時並未提供其他細節，但此事必定將重燃共和黨人對拜登家族的怒火，包括亨特的生意往來，以及拜登擔任副總統期間在烏克蘭推動反貪腐行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，據2名對這項調查做簡報的人士說法，這項調查審查多項財務問題，包括亨特和同僚是否在外國生意往來中違反稅務和洗錢相關法律，特別是在中國。消息人士向CNN透露，時間點上早於司法部長巴爾（William Barr）上任。

紐約時報援引熟悉該調查的匿名消息來源報道，該調查於2018年底開始，其中包括對稅法“潛在的刑事違法行為”的調查。

特朗普在總統大選期間將拜登家族稱為“犯罪企業”，他尤其指出了是當他的父親擔任奧巴馬副總統時，亨特·拜登在烏克蘭和中國的事務。

路透社稱目前無法證實CNN這項報導。德拉瓦州檢察官辦公室拒絕對此事做出評論，也無法立即聯擊上亨特的律師尋求置評。

今年50歲的亨特身分為一名律師，曾創立諮詢和投資公司，從事私募股權，此外也擔任美國鐵路公司（Amtrak ）等多個組織的董事。長期以來一直在與酒精和毒品鬥爭。。

法新社報道，之前一份保守的美國小報聲稱獲得了筆記本電腦硬盤驅動器的副本，亨特·拜登據稱留在德拉瓦州的一家維修店，但從未取回。 據稱，商店所有者在複製計算機內容後將其移交給了聯邦調查局。

電腦中一封2015年收到的電子郵件中，烏克蘭布利斯瑪公司管理層的一位成員將感謝拜登邀請去“華盛頓”和會見了他當時“任副總統的父親的機會”。

唐納德·特朗普（Donald Trump）在11月3日總統大選之前兩人之間的最後一場辯論中，就此問題抨擊了民主黨對手，指控他允許兒子這樣做。 喬·拜登為自己辯護說：“我一生從未從任何外國來源獲得過一分錢。