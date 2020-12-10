美國斡旋-摩洛哥同意與以色列關係正常化

摩洛哥12月10日證實它將儘快和以色列恢復外交關係。美國能夠承認摩洛哥對有爭議的西撒哈拉領土擁有主權，這也被看作是歷史性的決定。埃及總統塞西10日表示，這是該地區邁出了重要一步。對西撒哈拉領土提出要求的波利薩里奧(Polisario)陣線言辭批評特朗普在這個問題上的立場。

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美國總統特朗普和摩洛哥國王穆罕默德六世通了電話, 摩洛哥國王穆罕默德六世表示，他的國家將“儘快恢復與希伯來國的官方聯繫和外交關係”。王室在公報中表示，兩國在近期將開通直航航班。

西撒哈拉曾經是西班牙的殖民地，1975年，西班牙宣布撤離西撒哈拉，並同摩洛哥和毛里塔尼亞分別簽署分治協議，阿爾及利亞支持的波利薩里奧(Polisario)陣線隨後也對西撒哈拉提出領土要求，三方為此曾多次發生武裝衝突。1979年，毛里塔尼亞宣布放棄對西撒哈拉的領土主權，而摩洛哥與波利薩里奧陣線的武裝衝突一直持續至1991年。摩洛哥目前控制着西撒哈拉約四分之三的地區。

摩洛哥外交部強調的是，承認摩洛哥對這一有爭議的領土擁有主權，在聯合國監督下也提出了自治解決方案，這些顯而易見的支持對摩洛哥來說都是“歷史性突破”。

摩洛哥於1994年承認以色列，在拉巴特和特拉維夫建立外交機構已有8年之久，直到2000年代初關閉為止。在這個基礎上，以色列方面認為，“當今是恢復已存在的關係而不是承認的問題，嚴格來講是關係正常化。”

摩洛哥官方聲明顯示，國王穆罕默德六世“打算為摩洛哥猶太人社區成員和以色列遊客往返摩洛哥的人提供直航許可。”在以色列，摩洛哥裔社區約有70萬人。 每年有50,000至70,000猶太人訪問摩洛哥，其中大多數來自猶太國家。

穆罕默德六世12月10日確保，針對以色列的新措施“絕不會影響摩洛哥對正義巴勒斯坦事業的永久和持久承諾，也不會影響摩洛哥繼續有效和以某種方式作出貢獻的決心。

穆哈默德六世與巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行了交談，向他保證，他“將永遠不會在捍衛巴勒斯坦人民的合法權利方面放棄自己的作用”。王室聲明表示，“摩洛哥支持以兩個在和平與安全中並存的國家為基礎的解決方案，並且事實上談判仍然是達成最終、持久和全面解決這一問題的唯一途徑。

在美國總統特朗普的推動下，摩洛哥是阿拉伯世界中第四個宣布將與以色列關係正常化的國家。這四個國家分別為阿拉伯聯合酋長、國巴林和蘇丹。