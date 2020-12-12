彭博社僱員範若伊據報與成蕾是好友 彭博內部稱範被拘與工作無關

中國當局日前以涉嫌危害國家安全為由，逮捕了彭博社駐北京分社的中國籍僱員範若伊(Haze Fan)。彭博社12月11日報導指，自範若伊失蹤四天以來，一直在努力聯絡中國政府和中國駐美大使館，試圖獲取有關範的信息及她的下落。綜合消息顯示，範若伊與早先因國安問題遭拘的中國官媒主播、澳洲公民成蕾是好友，兩人2月時曾為武漢前線醫護人員籌募物資。

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服務於中國官媒中國環球電視網（CGTN）的成蕾（Cheng Lei）8月在北京被當局以“涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動”為由拘留，至今未獲釋。成蕾的個人臉書顯示，她與12月7日被北京國安部門以相同理由帶走的彭博社北京分社僱員範若伊是好友。

成蕾2月曾發文指，與範若伊各自向公司爭取前往武漢採訪新冠疫情，但未獲准，因此兩人各自為武漢前線醫護人員籌募款項與物資，並在數小時募到逾10萬元人民幣及其他物資，交給準備到武漢的北京協和醫院醫生。範若伊另在其Instagram賬戶上於2018年上傳過與成蕾的合影，表示兩人友好關係。

彭博社主編米克爾思韋特(John Micklethwait）周五受訪指，彭博社將繼續跟進事件的進展，並將盡最大努力向範和她的家人提供幫助。他說，“範非常具有天賦，是我們新聞編輯室關鍵的一員”。他稱，這一事件將不會改變彭博社對中國的報道方式，並指“我們打算將繼續以與過去完全相同的方式報道中國，我們曾在中國獨家報道了很多新聞，我們將繼續如此行事”。

據《華爾街日報》援引知情人士的話說，米克爾思韋特、彭博社高級執行編輯馬德琳·林（Madeleine Lim）和大中華區執行編輯約翰·劉（John Liu）在電話會議上告訴中國員工，中國當局告訴彭博社，“範若伊被拘留與她的工作無關”。消息人士介紹說，彭博社員工們被告知他們可以繼續工作，因為公司認為範若伊被拘留與其工作無關。高層續指，彭博社正在儘力支持範若伊及其家人。

此外，駐華外國記者協會（FCCC）亦在推特上發表了聲明，向範若伊表示聲援，稱對其被逮捕感到擔憂，正在向中方尋求了解事件真相。