聯合國呼籲各國宣布氣候緊急狀態 拜登：上任首日將重回《巴黎協定》

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）12月12日向當天召開的2020年氣候雄心峰會致辭表示，呼籲各國儘快實踐承諾，為實現溫室氣體零排放而努力。美國當選總統拜登同日亦指，“美國將在我任職的第一天便重新加入《巴黎協定》”。

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星期六是《巴黎協定》通過五周年，為此，聯合國與英法兩國，以及智利和意大利共同召開“2020氣候雄心峰會”。古特雷斯在會上表示，《巴黎協定》是人類在應對氣候變化領域的一個重要里程碑，然而，各方卻未能付出足夠的行動將《協定》加以落實。他稱，“《巴黎協定》簽署五年後，我們仍然未能朝着正確的方向前進”，《協定》要求將升溫幅度儘可能控制住1.5攝氏度以內，“各國在巴黎所作出的承諾並不足以達成這一目標，而即便是這些承諾都沒有得到兌現”。

古特雷斯提出，“如果不能改弦更張，世界在本世紀內就可能出現平均溫度上升3攝氏度的災難性後果。還有誰能否認我們正在面臨嚴重的危機？”他呼籲全球所有的領導人“宣布進入氣候緊急狀態，直到本國實現碳中和為止”。目前已有近38個國家做出了這一聲明，其中主要是歐洲國家，也包括本次峰會聯合主辦國的英、法和意大利，古特雷斯號召其他國家加以效仿。

古特雷斯稱，落實《巴黎協定》不是做不到，而是各國並沒有真正去做。“迄今為止，20國集團成員在應對疫情的經濟刺激和援助計畫中，還將50%以上的資金用於化石燃料生產和消費，而不是低碳能源。這是不可接受的。”他稱，這種做法相當於向未來的子孫後代“借”了上萬億美元的資金，讓他們背上氣候變化和環境破壞的沉重負擔。

為了避免這種情況，古特雷斯指出，“聯合國2021年的核心目標之一，就是到本世紀中葉，建立一個真正的碳中和全球聯盟”。但他強調，僅僅承諾未來是不夠的，“現在就必須實施真正的減排，到2030年，讓全球排放水平比2010年下降45%。這一目標必須在《巴黎協定》各締約國經過修改和提升的國家自主貢獻方案中得到充分體現”，各國必須在明年於英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會之前提交上述方案。

拜登同日承諾，將在任職的第一天帶來美國重新加入《巴黎氣候協定》，並會在首 100 天內召集主要經濟體的領導人參加氣候峰會。他亦重申競選承諾，於 2050 年或之前把美國的排放量減至零。他通過推特重申立場，“我們將團結世界，令應對氣候危機的進度越來越快、越來越長遠”。此外，中國官方早前宣布將在 2060 年成為“零碳排放國家”，國家主席習近平於周六的氣候峰會上，再進一步發表中國改善能源效率、增加風能和太陽能的中期目標，但針對歐盟計畫向減排量不及歐洲 27 國的國家徵收關稅，他則警告稱，“單邊主義將無處可走”。