前特工消失案再浮現，美高層呼籲下屆政府把釋放在押美國人作為與伊朗談判的前提

美國聯邦調查局2012年制發的一份萊文森消失案的組合圖片，圖左是其未消失之前的照片，中央為綁架者曾發布的一份視頻當中的截圖，右邊是萊文森五年關押後可能的相貌（如果還活着的話）。

12月14日星期一，美國聯邦警察局局長克里斯托弗-瑞在一份聲明中，指控伊朗政府造成了美國前特工萊文森“在獄中死亡的可能”，法新社也在當天報道稱一名美國現政府的高層“敦促下一屆政府把釋放所有遭到不公正關押的美國人，作為與伊朗進行任何談判時的條件”。這是美國政府第一次指控伊朗直接參與造成了美國聯邦調查局前僱員萊文森“死亡的可能”。

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萊文森13年前消失，當時是小布什任總統，此案引發美國極大關注，也是目前伊朗境內美國人消失案件當中，最為神秘的一起。萊文森作為7個孩子的父親，於2007年三月在位於伊朗南部，波斯灣當中的基什島上銷聲匿跡。法新社稱，當時有消息顯示萊文森正在調查販制假煙的案件，但2013年華盛頓郵報報道稱他從聯邦調查局退休之後，消失前曾為中央情報局服務，當時正在伊朗搜集有關伊朗核計畫的情報，並聲稱中情局為萊文森的妻子克里斯汀支付了250萬美元，以換取她“接受丈夫的失蹤”。不過美國政府一直宣稱萊文森消失時，並沒有為政府工作。伊朗政府則屢次三番表示，他們不掌握有關萊文森的消息。今年三月，總統特朗普曾對一眾媒體表示，他並不承認萊文森已死，但他曾有過健康問題。而萊文森的家人則透露，曾有人向他們出示證據，試圖說服他們，萊文森已經死亡。

有關這樣一起撲朔迷離的失蹤案，12月14日星期一，美國聯邦調查局局長克里斯托弗-瑞表示，“伊朗情報官員在獲取了伊朗高層允准之後，參與綁架，關押過萊文森”。美國財政部也宣布對兩名伊朗情報機構員工施加制裁，宣稱這兩人涉嫌參與綁架，關押萊文森，與萊文森死亡的可能，也有關聯。此外，一名希望保持匿名的美國資深官員也在同一天通過法新社，呼籲下一屆美國政府向伊朗政府就失蹤的美國公民提出交涉。這位官員表示，“若伊朗不釋放被不公正關押的美國人，那麼不應該再和其展開任何談判”，並譴責“伊朗伊斯蘭政權已有41年的歷史，這41年是充滿綁架人質的41年”。匿名官員指出，“伊朗政府高層對萊文森之死內幕知情”，但他拒絕表述任何萊文森死亡的細節，只是說“美國政府總結認為，所有證據似乎都指向了萊文森已在囚禁中死亡”。美國國務卿蓬佩奧也要求“伊朗政權向美國提供一份詳細的萊文森先生遭遇的相關報告”。本次認定伊朗與萊文森死亡的可能性直接相關，正值政府更迭的前奏，現任政府表示“此時做出這一舉動，並不是出於政治考量”。